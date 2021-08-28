В матче 3-го тура испанской Ла Лиги «Валенсия» на своем поле одержала уверенную победу над «Алавесом». Встреча закончилась со счетом 3:0.
Смотрите видео голов и обзор матча:
События матча
|60'
|ГОЛ ! Мяч забил Гонсало Гуэдеш (Валенсия).
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Карлос Солер (Валенсия).
|3'
|ГОЛ ! Мяч забил Максимилиано Гомес (Валенсия).
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Источник — MEGOGO
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