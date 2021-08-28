Ла Лига. Мальорка вышла в лидеры, Валенсия разгромила Алавес

В Испании стартовал третий тур Ла Лиги. «Валенсия» на своем поле одержала уверенную победу над «Алавесом». Встреча закончилась со счетом 3:0.

В другой игре «Мальорка» обыграла «Эспаньол» и вышла в лидеры чемпионата Испании.

Испания. Ла Лига. 3-й тур

«Валенсия» - «Алавес» - 3:0

Голы: Васс, 3; Солер, 48; Гедеш, 60.

«Мальорка» - «Эспаньол» - 1:0

Гол: Родригес, 27.

«Мальорка» с 7-ю очками возглавила турнирную таблицу Ла Лиги, на счету «Валенсии» 4 очка, команда занимает шестое место в чемпионате, «Алавес» не имеет очков и занимает 19-ю позицию, «Эспаньол» (2 очка) занимает 15-е место.

Турнирная таблица Ла Лиги