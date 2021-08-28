Ла Лига. Мальорка вышла в лидеры, Валенсия разгромила Алавес

В Испании стартовал третий тур Ла Лиги. «Валенсия» на своем поле одержала уверенную победу над «Алавесом». Встреча закончилась со счетом 3:0.
В другой игре «Мальорка» обыграла «Эспаньол» и вышла в лидеры чемпионата Испании.
Испания. Ла Лига. 3-й тур
«Валенсия» - «Алавес» - 3:0
Голы: Васс, 3; Солер, 48; Гедеш, 60.
«Мальорка» - «Эспаньол» - 1:0
Гол: Родригес, 27.
«Мальорка» с 7-ю очками возглавила турнирную таблицу Ла Лиги, на счету «Валенсии» 4 очка, команда занимает шестое место в чемпионате, «Алавес» не имеет очков и занимает 19-ю позицию, «Эспаньол» (2 очка) занимает 15-е место.
Источник — Sport.ua
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