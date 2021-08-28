6-й тур
Кривбасс
3 : 2
Подолье
27.08.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Лидер вновь побеждает. Кривбасс – Подолье – 3:2. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие эпизоды матча Первой лиги

  • 28.08.2021 02:38
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Лидер вновь побеждает. Кривбасс – Подолье – 3:2. Видео голов и обзор матча
© ФК Кривбасс

В шестом туре чемпионата Украины по футболу среди команд Первой лиги «Кривбасс» обыграл «Подолье». 

«Кривбасс» - «Подолье» - 3:2
Голы: Ловрич 42, Дебелко 50, Рябов 75 – Островский 5, Карпенко 13.

Смотрите видео голов и обзор матча:

События матча
75' ГОЛ ! Мяч забил Вячеслав Рябов (Кривбасс).
50' ГОЛ ! Мяч забил Роман Дебелко (Кривбасс).
42' ГОЛ ! Мяч забил Драган Лаврич (Кривбасс).
13' ГОЛ ! Мяч забил Игорь Карпенко (Подолье).
5' ГОЛ ! Мяч забил Денис Островский (Подолье).
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Источник — Sport.ua

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