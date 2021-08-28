В шестом туре чемпионата Украины по футболу среди команд Первой лиги «Кривбасс» обыграл «Подолье».
«Кривбасс» - «Подолье» - 3:2
Голы: Ловрич 42, Дебелко 50, Рябов 75 – Островский 5, Карпенко 13.
Смотрите видео голов и обзор матча:
События матча
|75'
|ГОЛ ! Мяч забил Вячеслав Рябов (Кривбасс).
|50'
|ГОЛ ! Мяч забил Роман Дебелко (Кривбасс).
|42'
|ГОЛ ! Мяч забил Драган Лаврич (Кривбасс).
|13'
|ГОЛ ! Мяч забил Игорь Карпенко (Подолье).
|5'
|ГОЛ ! Мяч забил Денис Островский (Подолье).
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Источник — Sport.ua
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