Юрий ГУРА: «Черноморец еще всем нервы попортит»

Наставник «Александрии» подытожил поединок против одесситов

  • 27.08.2021 22:55
  • 646 просмотров
  • 2 комментария
Юрий ГУРА: «Черноморец еще всем нервы попортит»
© Футбол 1/2/3. Юрий Гура

Главный тренер «Александрии» Юрий Гура прокомментировал ничью с одесским «Черноморцем» (2:2) в шестом туре украинской Премьер-лиги.

«Мы проигрывали по ходу матча 1:2, поэтому, думаю, что это достижение. Хотелось, конечно, выигрывать, но игроки «Черноморца» показали характер и скорость. Они довольно-таки прилично выбегали в контратаки, но у нас сегодня все вяленько - все подборы проиграли. «Черноморец» еще всем нервы попортит.

Игроки «Александрии» хотели победить, но где-то не хватало мастерства. Тем не менее у ребят есть желание побеждать в каждом матче», - сказал Гура.

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Источник — Футбол 1/2/3

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Face Control
    Face Control, 28.08.2021 00:12
    0
    Don Sergio, 27.08.2021 23:51
    Вот это дивиз, мы вам нервы попортим грозный Арендовец
    Ссылка
    Don Sergio
    Don Sergio, 27.08.2021 23:51
    0
    Вот это дивиз, мы вам нервы попортим грозный Арендовец
    Ссылка
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