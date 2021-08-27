Юрий ГУРА: «Черноморец еще всем нервы попортит»

Главный тренер «Александрии» Юрий Гура прокомментировал ничью с одесским «Черноморцем» (2:2) в шестом туре украинской Премьер-лиги.

«Мы проигрывали по ходу матча 1:2, поэтому, думаю, что это достижение. Хотелось, конечно, выигрывать, но игроки «Черноморца» показали характер и скорость. Они довольно-таки прилично выбегали в контратаки, но у нас сегодня все вяленько - все подборы проиграли. «Черноморец» еще всем нервы попортит.

Игроки «Александрии» хотели победить, но где-то не хватало мастерства. Тем не менее у ребят есть желание побеждать в каждом матче», - сказал Гура.