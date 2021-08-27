Ингулец – Мариуполь. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Нападающий винницкой «Нивы» Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч 6-го тура УПЛ «Ингулец» – «Мариуполь».

«Ингулец» с 4 очками идет на 13 месте в турнирной таблице УПЛ. «Мариуполь» с одним баллом в активе находится на 16-й позиции.

«Ингулец» после стартовых поражений смог сыграть вничью 1:1 с «Динамо» и победить «Львов» (2:1). «Мариуполь» забивает во всех поединках нового сезона. После ничьей в первом туре со «Львовом» (1:1) приазовская команда уступила «Десне» (1:2), «Днепру-1» (1:2), «Черноморцу» (2:3) и «Заре» (3:4). Матчи с участием «Мариуполя», как видим, голевые.

Пять раз встречались между собой оппоненты (2 победы «Мариуполя», 1 победа «Ингульца», 1 ничья).

Можно сказать, что это будет матч за шесть очков. Обе команды находятся внизу и, думаю, каждая команда захочет подняться выше в турнирной таблице. «Ингулец» в двух предыдущих матчах начал набирать очки. «Мариуполь» выступает не очень хорошо, не может набрать очки на протяжении нескольких туров. Поставлю на то, что «Ингулец» дома не проиграет «Мариуполю», - сказал Козьбан.

Матч «Ингулец» – «Мариуполь состоится 28-го августа. Начало встречи в 14:00.