Олег БЛОХИН: «Сборной Украины в Казахстане будет тяжело»

Специалист – о предстоящем матче команды Александра Петракова

  • 27.08.2021 22:16
  • 845 просмотров
  • 4 комментария
Олег БЛОХИН: «Сборной Украины в Казахстане будет тяжело»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-наставник сборной Украины Олег Блохин высказался о матче национальной команды с Казахстаном.

«Шансы на сегодняшний день есть и у Финляндии, и у Боснии и Герцеговины. Что касается казахов, то они могут только попортить нервы. Как это было в матче с Украиной. Да и французы с ними намучались. Но как бы там ни было, а сборная Казахстана все же не дотягивает до высокого уровня фаворита.

В гостях у казахов играть тяжело, так как матчи проводятся на искусственном поле. Наша национальная команда соберется 29 августа, а уже спустя два дня ей предстоит перелет в Казахстан. В отличие от сборной Украины, у соперника будет целая неделя на подготовку к матчу. А это немаловажно. В общем, ситуация непростая», - сказал Блохин.

Напомним, 1 и 4 сентября сборная проведет матчи отбора к ЧМ-2022 против Казахстана и Франции. Ранее был объявлен расширенный список игроков на матчи отбора чемпионата мира.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    maverik
    maverik, 27.08.2021 22:33
    0
    Победа Украины минимум в 2 мяча.
    Ссылка
    Lupin
    online
    Lupin, 27.08.2021 22:32
    0
    не верю я в петракова, чисто на классе футболистов выедем.
    Ссылка
    dd dent
    online
    dd dent, 27.08.2021 22:27
    +1
    Тем не менее он прав
    Ссылка
    0933333333
    0933333333, 27.08.2021 22:23
    -1
    Блохин стал Нестором Летописем?
    Ссылка
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