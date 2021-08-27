Олег БЛОХИН: «Сборной Украины в Казахстане будет тяжело»

Экс-наставник сборной Украины Олег Блохин высказался о матче национальной команды с Казахстаном.

«Шансы на сегодняшний день есть и у Финляндии, и у Боснии и Герцеговины. Что касается казахов, то они могут только попортить нервы. Как это было в матче с Украиной. Да и французы с ними намучались. Но как бы там ни было, а сборная Казахстана все же не дотягивает до высокого уровня фаворита.

В гостях у казахов играть тяжело, так как матчи проводятся на искусственном поле. Наша национальная команда соберется 29 августа, а уже спустя два дня ей предстоит перелет в Казахстан. В отличие от сборной Украины, у соперника будет целая неделя на подготовку к матчу. А это немаловажно. В общем, ситуация непростая», - сказал Блохин.

Напомним, 1 и 4 сентября сборная проведет матчи отбора к ЧМ-2022 против Казахстана и Франции. Ранее был объявлен расширенный список игроков на матчи отбора чемпионата мира.