Карло АНЧЕЛОТТИ: «Возвращение Роналду в МЮ – хорошие новости»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал возвращение Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед»:

«То, что Роналду возвращается в команду, которую очень любит, в которой прекрасно выступал в течение долгого времени, – хорошие новости. У меня хорошие отношения с тренером «МЮ», как и самим клубом».

Напомним, Роналду играл под руководством Анчелотти в «Реале» в 2013-2015 годах.