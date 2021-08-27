Карло АНЧЕЛОТТИ: «Возвращение Роналду в МЮ – хорошие новости»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал возвращение Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед»:
«То, что Роналду возвращается в команду, которую очень любит, в которой прекрасно выступал в течение долгого времени, – хорошие новости. У меня хорошие отношения с тренером «МЮ», как и самим клубом».
Напомним, Роналду играл под руководством Анчелотти в «Реале» в 2013-2015 годах.
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Источник — Twitter
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