Карло АНЧЕЛОТТИ: «Возвращение Роналду в МЮ – хорошие новости»

Наставник «Реала» - о переходе Криштиану Роналду

  • 27.08.2021 21:50
  • 1737 просмотров
  • 1 комментарий
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Возвращение Роналду в МЮ – хорошие новости»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал возвращение Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед»:

«То, что Роналду возвращается в команду, которую очень любит, в которой прекрасно выступал в течение долгого времени, – хорошие новости. У меня хорошие отношения с тренером «МЮ», как и самим клубом».

Напомним, Роналду играл под руководством Анчелотти в «Реале» в 2013-2015 годах.

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Источник — Twitter

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Комментарии
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    RomarioUA
    RomarioUA, 27.08.2021 22:16
    0
    Папа Карло фишку сечет
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