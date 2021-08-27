Евгений ХАЧЕРИДИ: «Новый клуб? Посмотрим, как будет дальше»

Экс-защитник сборной Украины Евгений Хачериди прокомментировал информацию о том, что он покинул расположение черниговской «Десны», в составе которой поддерживал форму на протяжении последнего месяца.

«Пока не хотелось бы что-то комментировать. Новый клуб? Посмотрим, как будет дальше», - сказал Хачериди.

Напомним, что в начале 2021 года Хачериди в одностороннем порядке расторг контракт с «Динамо» (Брест) из-за нарушения клубом контрактных обязательств.