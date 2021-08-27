Евгений ХАЧЕРИДИ: «Новый клуб? Посмотрим, как будет дальше»

Украинский защитник – о своем будущем

  • 27.08.2021 21:21
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Евгений ХАЧЕРИДИ: «Новый клуб? Посмотрим, как будет дальше»
© ФК Динамо-Брест. Евгений Хачериди

Экс-защитник сборной Украины Евгений Хачериди прокомментировал информацию о том, что он покинул расположение черниговской «Десны», в составе которой поддерживал форму на протяжении последнего месяца.

«Пока не хотелось бы что-то комментировать. Новый клуб? Посмотрим, как будет дальше», - сказал Хачериди.

Напомним, что в начале 2021 года Хачериди в одностороннем порядке расторг контракт с «Динамо» (Брест) из-за нарушения клубом контрактных обязательств.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(6 голосов)

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Комментарии
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    Timur24
    Timur24, 27.08.2021 22:27
    0
    Минай або Колос)
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