Евгений ХАЧЕРИДИ: «Новый клуб? Посмотрим, как будет дальше»

Экс-защитник сборной Украины Евгений Хачериди прокомментировал информацию о том, что он покинул расположение черниговской «Десны», в составе которой поддерживал форму на протяжении последнего месяца.
«Пока не хотелось бы что-то комментировать. Новый клуб? Посмотрим, как будет дальше», - сказал Хачериди.
Напомним, что в начале 2021 года Хачериди в одностороннем порядке расторг контракт с «Динамо» (Брест) из-за нарушения клубом контрактных обязательств.
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Источник — Meta-ratings.com.ua
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