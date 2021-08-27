Роналду попрощался с фанатами Ювентуса

Прощальное письмо от португальского форварда

  • 27.08.2021 20:42
  • 1293 просмотра
  • 1 комментарий
Роналду попрощался с фанатами Ювентуса
© Getty Images/Global Images Ukraine

Криштиану Роналду, который сегодня перешел в «Манчестер Юнайтед», у себя в Инстаграме опубликовал прощальное письмо фанатам «Ювентуса»:

«Сегодня я ухожу из замечательного клуба, крупнейшего в Италии и, безусловно, одного из самых значимых во всей Европе. Я отдавал свои сердце и душу за «Ювентус», и я всегда буду любить Турин, до конца моих дней. 

Болельщики «Ювентуса» всегда уважали меня, и я старался отблагодарить их за это уважение, сражаясь за них в каждой игре, в каждом сезоне, в каждом турнире.

В итоге мы все можем оглянуться назад и понять, что достигли отличных результатов. Не всего, чего хотели, но все же вместе мы написали довольно красивую историю.

Я всегда буду одним из вас. Теперь вы часть моей истории, а я чувствую себя частью вашей. Италия, «Ювентус», Турин, болельщики, вы всегда будете в моем сердце».

 

 

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Источник — Instagram

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    romeoboss
    romeoboss, 27.08.2021 20:52
    -2
    Осі цей старий пердун ще не як
    не заспокоеться,все за баблом
    бігае. М.Ю. замість того щоб купити гравця на вирост вони
    купують пенсию,чому на віщо
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