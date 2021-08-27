Александр БАБИЧ: «Вылет Зари стал неприятным сюрпризом»

Венский «Рапид» и в повторном матче квалификации Лиги Европы взял верх над «Зарей» (3:2) и теперь луганчане вынуждены будут ограничиться выступлением в Лиге конференций.

Известный по работе с «Мариуполем», «Черноморцем» тренер Александр Бабич рассказал, что помешало «Заре» пробиться в следующий раунд.

«Если откровенно, то мне непонятно, почему главный тренер «Зари» Виктор Скрипник не сделал никаких выводов после крупного поражения в Вене. Как говорят, пошли в атаку - попали в плен. Ведь снова был разрыв между линиями, свободные зоны в нашей обороне, чем гости мастерски воспользовались. Если в чемпионате УПЛ соперники часто не наказывали «Зарю» за такие шалости у своих ворот, то на международной арене такого уже не прощают.

Два поражения луганчан стали для меня неожиданностью. Одного старания оказалось недостаточно, чтобы составить конкуренцию венцам.

Пока что, по большому счету, старт украинским командам в еврокубках явно не удался. Это можно объяснить, или их уровнем, или слабой подготовкой», - сказал Бабич.