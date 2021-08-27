Стало известно, сколько Ювентус получил за Роналду

Сегодня Криштиану Роналду покинул «Ювентус» и вернулся в «Манчестер Юнайтед».

Теперь же известный инсайдер Фабрицио Романо раскрыл финансовые подробности трансфера. «Манчестер Юнайтед» заплатит за 36-летнего португальца 15 миллионов евро плюс 8 миллионов бонусов, 5 из которых – легко достижимые.

Включение хавбека «Юнайтед» Поля Погба в сделку никогда не рассматривалось. Он точно останется в своем нынешнем клубе.

В 2018 году подписание Роналду обошлось «Ювентусу» в 117 миллионов евро.