Стало известно, сколько Ювентус получил за Роналду

Сегодня Криштиану Роналду покинул «Ювентус» и вернулся в «Манчестер Юнайтед».
Теперь же известный инсайдер Фабрицио Романо раскрыл финансовые подробности трансфера. «Манчестер Юнайтед» заплатит за 36-летнего португальца 15 миллионов евро плюс 8 миллионов бонусов, 5 из которых – легко достижимые.
Включение хавбека «Юнайтед» Поля Погба в сделку никогда не рассматривалось. Он точно останется в своем нынешнем клубе.
В 2018 году подписание Роналду обошлось «Ювентусу» в 117 миллионов евро.
Источник — Twitter
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(Это не про фото, а про реальную "стоимость" переходов Месси и Роналду).
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