Стало известно, сколько Ювентус получил за Роналду

Португалец вернулся в «Манчестер Юнайтед»

  • 27.08.2021 20:17
  • 4222 просмотра
  • 3 комментария
Стало известно, сколько Ювентус получил за Роналду
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня Криштиану Роналду покинул «Ювентус» и вернулся в «Манчестер Юнайтед».

Теперь же известный инсайдер Фабрицио Романо раскрыл финансовые подробности трансфера. «Манчестер Юнайтед» заплатит за 36-летнего португальца 15 миллионов евро плюс 8 миллионов бонусов, 5 из которых – легко достижимые.

Включение хавбека «Юнайтед» Поля Погба в сделку никогда не рассматривалось. Он точно останется в своем нынешнем клубе.

В 2018 году подписание Роналду обошлось «Ювентусу» в 117 миллионов евро.

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Источник — Twitter

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Комментарии
Сначала:
    Krivbass1979
    online
    Krivbass1979, 27.08.2021 20:33
    +1
    Добро пожаловать домой,Кришти!!!!
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    sergrey4
    sergrey4, 27.08.2021 20:23
    +1
    А король-то голый !
    (Это не про фото, а про реальную "стоимость" переходов Месси и Роналду).
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    Иван Иванов
    Иван Иванов, 27.08.2021 20:19
    +2
    Легко пришло, легко ушло, зато память какая...
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