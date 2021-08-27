Ювентус нашел замену Роналду в Реале

«Ювентус» уже приступил к поискам замены Криштиану Роналду, который вернулся в «Манчестер Юнайтед».

Туринский клуб заинтересовался вингером «Реала» Эденом Азаром. 30-летний бельгиец не планировал покидать «Реал», но слухи о возможном подписании мадридским клубом Килиана Мбаппе заставили его пересмотреть свои планы.

Азар перешел в «Реал» летом 2019 года из «Челси» за 115 миллионов евро. За два года в Мадриде он не сумел проявить себя из-за травм и проблем с лишним весом.

В прошлом сезоне на счету Азара 4 гола и 1 ассист в 21 матче за «Реал» во всех турнирах.