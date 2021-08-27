Ювентус нашел замену Роналду в Реале

Туринский клуб может подписать Эдена Азара

  • 27.08.2021 19:58
  • 3298 просмотров
  • 2 комментария
Ювентус нашел замену Роналду в Реале
© Getty Images/Global Images Ukraine. Эден Азар

«Ювентус» уже приступил к поискам замены Криштиану Роналду, который вернулся в «Манчестер Юнайтед».

Туринский клуб заинтересовался вингером «Реала» Эденом Азаром. 30-летний бельгиец не планировал покидать «Реал», но слухи о возможном подписании мадридским клубом Килиана Мбаппе заставили его пересмотреть свои планы.

Азар перешел в «Реал» летом 2019 года из «Челси» за 115 миллионов евро. За два года в Мадриде он не сумел проявить себя из-за травм и проблем с лишним весом.

В прошлом сезоне на счету Азара 4 гола и 1 ассист в 21 матче за «Реал» во всех турнирах.

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Источник — Marca

(12 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Cruijff
    Cruijff, 27.08.2021 20:48
    +2
    Азар вже замінив його раз у Реалі
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    sergrey4
    sergrey4, 27.08.2021 20:21
    +2
    Летять утки..
    Зачем им Азар ? У них достаточно нападающих и вингеров.
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