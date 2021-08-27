Юрий МОРОЗ: «Надеюсь, ребята прочувствовали уровень УПЛ»

Наставник «Черноморца» – о предстоящем матче с «Александрией»

  • 27.08.2021 19:18
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Юрий МОРОЗ: «Надеюсь, ребята прочувствовали уровень УПЛ»
© FootBoom. Юрий Мороз

Главный тренер одесского «Черноморца» Юрий Мороз поделился ожиданиями от стартового матча 6 тура УПЛ против «Александрии».

«Хотим добиваться результата в каждой игре, чтобы ребята прогрессировали, показывали хорошую игру для одесских болельщиков.

Надеюсь, что ребята прочувствовали уровень Премьер-лиги. Начинают вкатываться. С любым соперником нужно быть все время сконцентрированным, не уступать, комбинировать. На это все настраиваем.

Можно фишки двигать на макете сколько угодно, но все делают на поле игроки. Я доволен их пониманием, но хотелось бы еще результата», - сказал Мороз.

Матч «Черноморец» – «Александрия» состоится 27 августа. Стартовый свисток прозвучит в 19:30. 

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Источник — Футбол 1/2/3

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