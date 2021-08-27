Черноморец – Александрия. Известны стартовые составы

Сегодня, 27 августа «Черноморец» в стартовом матче шестого тура УПЛ в Одессе примет «Александрию». Начало матча – в 19:30 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд:
«Черноморец»: Кучерук, Дубко, Михайленко, Путря, Кузик, Тлумак, Кравченко, Авагимян, Брагару, Исаенко, Бугай
«Александрия»: Билык, Бабогло, Дубра, Мирошниченко, Цуриков, Ковалец, Калюжный, Третьяков, Кожушко, Демченко, Спинелли
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Источник — УПЛ
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