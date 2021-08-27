Игорь ХАРАТИН: «Тяжелая группа, лигочемпионовская»

Хавбек «Ференцвароша» оценил соперников в Лиге Европы

  • 27.08.2021 19:36
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Игорь ХАРАТИН: «Тяжелая группа, лигочемпионовская»
© Футбол 1/2/3. Игорь Харатин

Украинский полузащитник «Ференцвароша» Игорь Харатин прокомментировал результаты жеребьевки в Лиге Европы. Напомним, венгерский клуб сыграет с «Байером», «Селтиком» и «Бетисом».

«Тяжелая группа, где-то даже лигочемпионовская. Я не скажу, что ждали легких соперников. Все группы достаточно равные. В этом году очень хороший уровень соперников в Лиге Европы.

Будут хорошие игры. Думаю, у нас будет полный стадион. Всем будет интересно посмотреть на эти игры. Поэтому всех ждем на матчах.

Задачи? Мы будем готовиться от матча к матчу. Мы хотим побеждать. А там будем смотреть. Конечно, нужно поставить цель - выход из группы. Будет нелегко, но нужно работать, отдаваться в каждом матче. Тогда у нас будет шанс», - подытожил Харатин.

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Источник — Футбол 1/2/3

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