Вест Хэм Ярмоленко узнал соперников. Состоялась жеребьевка Лиги Европы

На этот раз групп будет восемь, а не 12

  • 27.08.2021 13:39
  • 8927 просмотров
  • 18 комментариев
Вест Хэм Ярмоленко узнал соперников. Состоялась жеребьевка Лиги Европы
© УЕФА

27 августа в Стамбуле состоялась жеребьевка группового раунда Лиги Европы 2021/22. В этом году в данном турнире ни один из украинских клубов не представлен.

«Вест Хэм» Андрея Ярмоленко на групповой стадии сыграет против загребского «Динамо» «Генка» и «Рапида».

Результаты жеребьевки группового раунда ЛЕ

Группа A

 Лион
 Рейнджерс
 Спарта Прага
 Брондбю

Группа B

 Монако
 ПСВ
 Реал Сосьедад
 Штурм

Группа C

 Наполи
 Лестер
 Спартак Москва
 Легия

Группа D

 Олимпиакос
 Айнтрахт
 Фенербахче
 Антверпен

Группа E

 Лацио
 Локомотив
 Марсель
 Галатасарай

Группа F

 Брага
 Црвена Звезда
 Лудогорец
 Мидтьюлланд

Группа G

 Байер
 Селтик
 Бетис
 Ференцварош

Группа H

 Динамо Загреб
 Генк
 Вест Хэм
 Рапид

Важные изменения в связи с появлением нового турнира под названием Лига конференций:

  • Победители групп Лиги Европы сыграют в 1/8 финала этого же турнира.
  • Команды, которые займут в группах вторые места, проведут стыковые матчи против обладателей третьих мест в группах Лиги чемпионов за право играть в 1/8 финала Лиги Европы.
  • Команды, которые займут в группах третьи места, проведут стыковые матчи против обладателей вторых мест в группах Лиги конференций за право играть в 1/8 финала Лиги конференций.

Даты проведения матчей
 
Тур 1: 16 сентября
Тур 2: 30 сентября
Тур 3: 21 октября
Тур 4: 4 ноября
Тур 5: 25 ноября
Тур 6: 9 декабря

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Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Alex86 1
    Alex86 1, 27.08.2021 14:41
    0
    Ёкарный Бабай, 27.08.2021 14:34
    Ну раньше депутатам было модно меряться писюнами у кого какая команда выше в упл. Но с тех пор футбол стал сильно дороже, а молодежи он всё менее интересен в Украине, что не добавляет желания состоятельным людям его содержать. Раньше Шахтер имел бюджет в 100 лямов и топовую команду из Ферны, Виллиана, Жадсона и Косты. Теперь почувствуйте разницу с теми же 100 лямами - Педриньо, Тете и Додо. Можно сказать, что селекция у ШД стала хуже. Но объективнее всего то, что разрыв между бедными клубами и богатыми стремительно вырос. Поэтому я лишь скептически отношусь к тому, что пишут о Металлисте его болелы. Чтоб успешно играть в ЛЧ нужен бюджет уже в 300-500 лямов в год, а в ЛЕ - примерно как у Шахтера, то есть ни у одного клуба в Украине не было и не будет такого.
    У ДК, если б обратно $ с ЛЧ, хотя бы за эти два сезона, инвестировали в усиление состава была бы конкурентная команда для ЛЕ, вероятнее всего.
    В ЛЧ наиболее высокие шансы были бы у шахты для успешных выступлений, $ есть, клуб боролся не смотря на об газоны ежегодные, за выход из группы ЛЧ до последнего частенько, вкладывали бы чуть больше в покупки и занимались бы защитой (ща проходной двор), то шансы были бы хотя бы преодолевать групповой этап каждый год ну и неплохо выступать в ЛЕ.
    Далее пропасть.
    Ссылка
    Alex86 1
    Alex86 1, 27.08.2021 14:41
    0
    Ёкарный Бабай, 27.08.2021 14:34
    Ну раньше депутатам было модно меряться писюнами у кого какая команда выше в упл. Но с тех пор футбол стал сильно дороже, а молодежи он всё менее интересен в Украине, что не добавляет желания состоятельным людям его содержать. Раньше Шахтер имел бюджет в 100 лямов и топовую команду из Ферны, Виллиана, Жадсона и Косты. Теперь почувствуйте разницу с теми же 100 лямами - Педриньо, Тете и Додо. Можно сказать, что селекция у ШД стала хуже. Но объективнее всего то, что разрыв между бедными клубами и богатыми стремительно вырос. Поэтому я лишь скептически отношусь к тому, что пишут о Металлисте его болелы. Чтоб успешно играть в ЛЧ нужен бюджет уже в 300-500 лямов в год, а в ЛЕ - примерно как у Шахтера, то есть ни у одного клуба в Украине не было и не будет такого.
    У ДК, если б обратно $ с ЛЧ, хотя бы за эти два сезона, инвестировали в усиление состава была бы конкурентная команда для ЛЕ, вероятнее всего.
    В ЛЧ наиболее высокие шансы были бы у шахты для успешных выступлений, $ есть, клуб боролся не смотря на об газоны ежегодные, за выход из группы ЛЧ до последнего частенько, вкладывали бы чуть больше в покупки и занимались бы защитой (ща проходной двор), то шансы были бы хотя бы преодолевать групповой этап каждый год ну и неплохо выступать в ЛЕ.
    Далее пропасть.
    Ссылка
    Alex86 1
    Alex86 1, 27.08.2021 14:36
    +2
    Saosin, 27.08.2021 14:24
    А наши высоко взлетели?
    Нет, но мы говорим упл - гумно, а рашисты то шо они на одном уровне или выше даже жабоедов тех же, а нас так вообще на несколько голов выше
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    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 27.08.2021 14:34
    0
    Alex86 1, 27.08.2021 14:01
    Так его и не было никогда, но играли ж ДК, шахта, днепр и металлист в ЛЕ/КУЕФА и неплохо играли)
    Ну раньше депутатам было модно меряться писюнами у кого какая команда выше в упл. Но с тех пор футбол стал сильно дороже, а молодежи он всё менее интересен в Украине, что не добавляет желания состоятельным людям его содержать. Раньше Шахтер имел бюджет в 100 лямов и топовую команду из Ферны, Виллиана, Жадсона и Косты. Теперь почувствуйте разницу с теми же 100 лямами - Педриньо, Тете и Додо. Можно сказать, что селекция у ШД стала хуже. Но объективнее всего то, что разрыв между бедными клубами и богатыми стремительно вырос. Поэтому я лишь скептически отношусь к тому, что пишут о Металлисте его болелы. Чтоб успешно играть в ЛЧ нужен бюджет уже в 300-500 лямов в год, а в ЛЕ - примерно как у Шахтера, то есть ни у одного клуба в Украине не было и не будет такого.
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    UKRAINE FAN, 27.08.2021 14:29
    +2
    Saosin, 27.08.2021 14:24
    А наши высоко взлетели?
    Так мы и не кричим что у нас супер пупер чемпионат на две головы сильнее
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
    Vbolivalnyk-Peter, 27.08.2021 14:29
    +2
    Так Вест Гем дізнався суперників в групі ЛЄ, але до чого тут Ярмоленко - він там не грає, причому вже досить давненько...
    Ссылка
    Saosin
    online
    Saosin, 27.08.2021 14:24
    -1
    Alex86 1, 27.08.2021 14:14
    ждем-с продолжения рашинского стремительного полета вниз
    А наши высоко взлетели?
    Ссылка
    Fender
    Fender, 27.08.2021 14:16
    +1
    Мясо пустили на колбасу а локомотив сошел с рельс
    Ссылка
    Alex86 1
    Alex86 1, 27.08.2021 14:14
    +7
    ждем-с продолжения рашинского стремительного полета вниз
    Ссылка
    Maks Shou
    online
    Maks Shou, 27.08.2021 14:12
    +5
    Запа...рик в суд Лозани піде, просто якийсь бєспрєдєл і русахвабія з жеребкуванням
    Ссылка
    cooperchack
    cooperchack, 27.08.2021 14:03
    +1
    Интересно будет
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 27.08.2021 14:02
    +9
    Мясу жопа
    Ссылка
    Alex86 1
    Alex86 1, 27.08.2021 14:01
    +1
    Ёкарный Бабай, 27.08.2021 13:57
    Если нет в стране среднего класса, то нет его и в футболе
    Так его и не было никогда, но играли ж ДК, шахта, днепр и металлист в ЛЕ/КУЕФА и неплохо играли)
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 27.08.2021 13:57
    +5
    dd dent, 27.08.2021 13:55
    Мде, показали наши уровень - О.О команд в ЛЕ
    Если нет в стране среднего класса, то нет его и в футболе
    Ссылка
    dd dent
    online
    dd dent, 27.08.2021 13:55
    +5
    Мде, показали наши уровень - О.О команд в ЛЕ
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 27.08.2021 13:50
    +2
    Rollins Play Games, 27.08.2021 13:45
    чёт в википедии такого не было...стыковые матчи... странно как то..я думал будет все так же как и до этого 12 групп..с лч выходят в ле 3 места..а с ле выходят 3 места в лк..и играют в 1/16 финала..и тд
    С кем 1/16?
    1/16 - это 32 команды. С ЛЧ 8 команд, и 1,2 места в ЛЕ это в сумме 24. Потому и ввели такой костыль в виде стыков 3 мест ЛЧ с 2 местами ЛЕ. Одно непонятно, что первые места ЛЕ будут в это время отдыхать? Такой себе приятный дополнительный бонус к деньгам и очкам в коэффициент.
    Ссылка
    Rollins Play Games
    Rollins Play Games, 27.08.2021 13:45
    -2
    чёт в википедии такого не было...стыковые матчи... странно как то..я думал будет все так же как и до этого 12 групп..с лч выходят в ле 3 места..а с ле выходят 3 места в лк..и играют в 1/16 финала..и тд
    Ссылка
    Canadian_stallion
    Canadian_stallion, 27.08.2021 13:41
    +6
    Вест хэм сейчас даже лучше, чем в прошлом году. Разнесут всех!
    Ссылка
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