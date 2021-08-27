Вест Хэм Ярмоленко узнал соперников. Состоялась жеребьевка Лиги Европы

27 августа в Стамбуле состоялась жеребьевка группового раунда Лиги Европы 2021/22. В этом году в данном турнире ни один из украинских клубов не представлен.

«Вест Хэм» Андрея Ярмоленко на групповой стадии сыграет против загребского «Динамо» «Генка» и «Рапида».

Результаты жеребьевки группового раунда ЛЕ

Группа A Лион

Рейнджерс

Спарта Прага

Брондбю Группа B Монако

ПСВ

Реал Сосьедад

Штурм Группа C Наполи

Лестер

Спартак Москва

Легия Группа D Олимпиакос

Айнтрахт

Фенербахче

Антверпен Группа E Лацио

Локомотив

Марсель

Галатасарай Группа F Брага

Црвена Звезда

Лудогорец

Мидтьюлланд Группа G Байер

Селтик

Бетис

Ференцварош Группа H Динамо Загреб

Генк

Вест Хэм

Рапид

Важные изменения в связи с появлением нового турнира под названием Лига конференций:

Победители групп Лиги Европы сыграют в 1/8 финала этого же турнира.

Команды, которые займут в группах вторые места, проведут стыковые матчи против обладателей третьих мест в группах Лиги чемпионов за право играть в 1/8 финала Лиги Европы.

Команды, которые займут в группах третьи места, проведут стыковые матчи против обладателей вторых мест в группах Лиги конференций за право играть в 1/8 финала Лиги конференций.

Даты проведения матчей



Тур 1: 16 сентября

Тур 2: 30 сентября

Тур 3: 21 октября

Тур 4: 4 ноября

Тур 5: 25 ноября

Тур 6: 9 декабря