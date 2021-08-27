Вест Хэм Ярмоленко узнал соперников. Состоялась жеребьевка Лиги Европы

27 августа в Стамбуле состоялась жеребьевка группового раунда Лиги Европы 2021/22. В этом году в данном турнире ни один из украинских клубов не представлен.
«Вест Хэм» Андрея Ярмоленко на групповой стадии сыграет против загребского «Динамо» «Генка» и «Рапида».
Результаты жеребьевки группового раунда ЛЕ
|
Группа A
Лион
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Группа B
Монако
|
Группа C
Наполи
|
Группа D
Олимпиакос
|
Группа E
Лацио
|
Группа F
Брага
|
Группа G
Байер
|
Группа H
Динамо Загреб
Важные изменения в связи с появлением нового турнира под названием Лига конференций:
- Победители групп Лиги Европы сыграют в 1/8 финала этого же турнира.
- Команды, которые займут в группах вторые места, проведут стыковые матчи против обладателей третьих мест в группах Лиги чемпионов за право играть в 1/8 финала Лиги Европы.
- Команды, которые займут в группах третьи места, проведут стыковые матчи против обладателей вторых мест в группах Лиги конференций за право играть в 1/8 финала Лиги конференций.
Даты проведения матчей
Тур 1: 16 сентября
Тур 2: 30 сентября
Тур 3: 21 октября
Тур 4: 4 ноября
Тур 5: 25 ноября
Тур 6: 9 декабря
Источник — Sport.ua
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В ЛЧ наиболее высокие шансы были бы у шахты для успешных выступлений, $ есть, клуб боролся не смотря на об газоны ежегодные, за выход из группы ЛЧ до последнего частенько, вкладывали бы чуть больше в покупки и занимались бы защитой (ща проходной двор), то шансы были бы хотя бы преодолевать групповой этап каждый год ну и неплохо выступать в ЛЕ.
Далее пропасть.
В ЛЧ наиболее высокие шансы были бы у шахты для успешных выступлений, $ есть, клуб боролся не смотря на об газоны ежегодные, за выход из группы ЛЧ до последнего частенько, вкладывали бы чуть больше в покупки и занимались бы защитой (ща проходной двор), то шансы были бы хотя бы преодолевать групповой этап каждый год ну и неплохо выступать в ЛЕ.
Далее пропасть.
1/16 - это 32 команды. С ЛЧ 8 команд, и 1,2 места в ЛЕ это в сумме 24. Потому и ввели такой костыль в виде стыков 3 мест ЛЧ с 2 местами ЛЕ. Одно непонятно, что первые места ЛЕ будут в это время отдыхать? Такой себе приятный дополнительный бонус к деньгам и очкам в коэффициент.
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