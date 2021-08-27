В субботу, 28 августа, состоится поединок 3-го тура чемпионата Англии по футболу, в котором «Манчестер Сити» примет лондонский «Арсенал».

Матч пройдет в Манчестере на стадионе «Этихад». Стартовый свисток встречи прозвучит в 14:30 по киевскому времени.

«Манчестер Сити» — «Арсенал». Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии.

В прямом эфире поединок «Манчестер Сити» — «Арсенал» покажут телеканал Setanta Sports, а также видеосервисы MEGOGO и Oll.tv.