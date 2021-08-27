ОФИЦИАЛЬНО. Реал продлил контракт с Каземиро

Соглашение рассчитано до 2025 года

  • 27.08.2021 18:26
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ОФИЦИАЛЬНО. Реал продлил контракт с Каземиро
© ФК Реал Мадрид. Каземиро

«Реал» официально сообщил о продлении контракта с полузащитником команды Каземиро. Новое соглашение рассчитано до лета 2025 года. Финансовые подробности сделки не сообщаются.

Каземиро перешел в «Реал» в январе 2013 года. Сезон 2014/2015 провел в аренде в «Порту». В прошлом сезоне на счету Каземиро 7 голов и 6 ассистов в 46 матчах за «Реал» во всех турнирах.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» близок к подписанию Килиана Мбаппе.

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Источник — ФК Реал Мадрид

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