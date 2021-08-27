Манчестер Сити отказался от идеи подписать Криштиану Роналду

Ожидается возвращение португальца в «Ман Юнайтед»

  • 27.08.2021 17:02
  • 1853 просмотра
  • 4 комментария
Манчестер Сити отказался от идеи подписать Криштиану Роналду
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Манчестер Сити» решил отказаться от возможного подписания португальского нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.
 
«Манчестер Сити» принял решение отказаться от переговоров с Криштиану Роналду. Он не перейдёт в «Манчестер Сити» – позиция клуба была предельно ясна в последние минуты. Важно уточнить: личные условия контракта не были согласованы, то же самое касается и суммы, которую нужно было заплатить «Ювентусу», – написал журналист в твиттере.
 
Также Романо утверждает, что агент Криштиану уже ведет переговоры с «Манчестер Юнайтед». 

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Источник — Twitter

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    der_MaiStier
    online
    der_MaiStier, 27.08.2021 17:59
    0
    Всім було зрозуміло, що агент Роналду лише створює видимість бурхливої діяльності. А сам Роналду ні з такими відступними, ні з такою зарплатою нікому на лавку запасних не потрібен. В тому числі і самому Ювентусу
    Ссылка
    Walle
    Walle, 27.08.2021 17:49
    0
    zhyr, 27.08.2021 17:45
    ееее, чувак вже речі зібрав)))
    Так он в Юнайтед перейдёт, не зря собирал вещи получается
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    zhyr
    zhyr, 27.08.2021 17:45
    -1
    ееее, чувак вже речі зібрав)))
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    Не ждали
    online
    Не ждали, 27.08.2021 17:05
    +1
    И правильно. Манчестер для него закрыт. Пусть едет в Тирасполь.
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