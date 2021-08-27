Манчестер Сити отказался от идеи подписать Криштиану Роналду

«Манчестер Сити» решил отказаться от возможного подписания португальского нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.
«Манчестер Сити» принял решение отказаться от переговоров с Криштиану Роналду. Он не перейдёт в «Манчестер Сити» – позиция клуба была предельно ясна в последние минуты. Важно уточнить: личные условия контракта не были согласованы, то же самое касается и суммы, которую нужно было заплатить «Ювентусу», – написал журналист в твиттере.
Также Романо утверждает, что агент Криштиану уже ведет переговоры с «Манчестер Юнайтед».
Источник — Twitter
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