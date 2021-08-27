Журналист: Манчестер Юнайтед ворвался в гонку за Криштиану Роналду

Жорже Мендеш, агент Криштиану Роналду, со вчерашнего вечера начал контактировать с «Манчестер Юнайтед» по поводу трансфера своего клиента.
По информации журналиста Фабрицио Романо, на данный момент еще до конца неизвестно, в каком же клубе окажется звездный португалец. Переговоры с «Манчестер Сити» продолжаются уже несколько дней, но «горожане» пока не сделали официального предложения, а условия личного контракта тоже не до конца согласованы.
Также сообщается, что руководство МЮ всерьез раздумывает о размере зарплаты для Роналду, а также о возможном предложении «Ювентусу».
Криштиану играл за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 год. Провел 292 матча, забил 118 голов и отдал 69 результативных передач.
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Источник — Twitter
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