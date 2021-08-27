Журналист: Манчестер Юнайтед ворвался в гонку за Криштиану Роналду

Звездный португалец может оказаться в команде Уле Гуннара Сульшера

  • 27.08.2021 16:31
  • 2119 просмотров
  • 1 комментарий
Журналист: Манчестер Юнайтед ворвался в гонку за Криштиану Роналду
© Getty Images/Global Images Ukraine

Жорже Мендеш, агент Криштиану Роналду, со вчерашнего вечера начал контактировать с  «Манчестер Юнайтед» по поводу трансфера своего клиента.
 
По информации журналиста Фабрицио Романо, на данный момент еще до конца неизвестно, в каком же клубе окажется звездный португалец. Переговоры с «Манчестер Сити» продолжаются уже несколько дней, но «горожане» пока не сделали официального предложения, а условия личного контракта тоже не до конца согласованы.
 
Также сообщается, что руководство МЮ всерьез раздумывает о размере зарплаты для Роналду, а также о возможном предложении «Ювентусу».
 
Криштиану играл за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 год. Провел 292 матча, забил 118 голов и отдал 69 результативных передач.

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Источник — Twitter

(9 голосов)

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Комментарии
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    Dreifus
    Dreifus, 27.08.2021 17:29
    0
    ИМХО все зависит от трансфера Мбаппе в Реал.
    Если состоится, то мы увидим связку Месси-КриРо
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