Журналист: Манчестер Юнайтед ворвался в гонку за Криштиану Роналду

Жорже Мендеш, агент Криштиану Роналду, со вчерашнего вечера начал контактировать с «Манчестер Юнайтед» по поводу трансфера своего клиента.



По информации журналиста Фабрицио Романо, на данный момент еще до конца неизвестно, в каком же клубе окажется звездный португалец. Переговоры с «Манчестер Сити» продолжаются уже несколько дней, но «горожане» пока не сделали официального предложения, а условия личного контракта тоже не до конца согласованы.



Также сообщается, что руководство МЮ всерьез раздумывает о размере зарплаты для Роналду, а также о возможном предложении «Ювентусу».



Криштиану играл за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 год. Провел 292 матча, забил 118 голов и отдал 69 результативных передач.

Читайте также: «Роналду хочет уйти из Ювентуса». Тренер Юве подтвердил вероятный трансфер