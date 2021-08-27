«Роналду хочет уйти из Ювентуса». Тренер Юве подтвердил вероятный трансфер

Наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллгери перед матчем чемпионата Италии подтвердил, что Криштиану Роналду нацелен покинуть команду.

«Вчера Роналду сказал мне, что не хочет здесь больше оставаться и намерен покинуть «Ювентус». На матч с «Эмполи» он заявлен не будет», - сказал Аллегри.

Ранее сообщалось, что главным вариантом для игрока стал «Манчестер Сити».