Луческу прокомментировал результат жеребьевки ЛЧ для Динамо

Главный тренер киевского клуба надеется, что команда справится

  • 27.08.2021 15:47
  • 4729 просмотров
  • 15 комментариев
Луческу прокомментировал результат жеребьевки ЛЧ для Динамо
© Profimedia. Мирча Луческу

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.
 
«Нам выпала сложная группа. «Бавария», «Барселона» и «Бенфика» – будет непросто. Собрались лучшие команды континента. В компанию лучших удалось пробиться и «Шерифу» во главе с хорошим украинским тренером. Да, там нет футболистов из Молдовы, но они прошли в Лигу чемпионов.
 
Собираемся играть в свой футбол, но проблема в другом – 4 травмированных игрока стартового состава. Это совсем непросто. Мы испытываем проблемы, но надеюсь, что нам удастся провести хорошие матчи.
 
Был бы рад, если бы нам удалось провести такую ​​игру, как в прошлом году против «Барселоны». Надеюсь, что мы справимся. Это футбол, результаты могут прийти. Важно в это верить», – сказал Луческу.

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Источник — Digisport.ro

(26 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Ilya
    Ilya , 27.08.2021 16:30
    0
    Liverpool1982r, 27.08.2021 15:51
    Барса без Мессі слабша буде
    Конечно слабее, без Месси выиграли Динамо 4:0, а с ним 2:1.
    Ссылка
    maxno
    online
    maxno, 27.08.2021 16:24
    0
    Не ждали, 27.08.2021 16:08
    Это что бы полотенца новые купили.
    Купи себе лучше туалетную бумагу .
    Ссылка
    Shchebet
    online
    Shchebet, 27.08.2021 16:21
    +2
    Зачем комментировать слова Луческу ...
    Он показал что он может как тренер в Украине.
    И что разве это простая группа? Нет - не простая.
    Все правильно он говорит. Нужно верить и играть. Мяч круглый - всяко может быть. И из группы можно выйти. Шансов не много, но они есть если верить и добиваться.
    Будем надеятся что весной будем играть в плей-офф!
    Ссылка
    icebeer
    online
    icebeer, 27.08.2021 16:17
    0
    Вот же сучонок.Причём тут вообще кто играет в Шерифе?
    Уже ноет мудень.
    Ссылка
    Saosin
    online
    Saosin, 27.08.2021 16:13
    -2
    Сурок! Покупай роналду. А вдруг подфартит
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 27.08.2021 16:09
    -3
    Не ждали, 27.08.2021 16:08
    Это что бы полотенца новые купили.
    Ссылка
    Не ждали
    online
    Не ждали, 27.08.2021 16:08
    -4
    Face Control, 27.08.2021 15:59
    Уже начал ныть.
    Это что бы полотенца новые купили.
    Ссылка
    SuperleagueUkraine
    SuperleagueUkraine, 27.08.2021 16:06
    +2
    "Цыганский вой", 122-я серия
    Ссылка
    Alex86 1
    Alex86 1, 27.08.2021 16:00
    +2
    Жребий был безжалостен, но шо хотеть, тем более если дошли уже до 4-й корзины.
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 27.08.2021 15:59
    -1
    Уже начал ныть.
    Ссылка
    Mole___
    online
    Mole___, 27.08.2021 15:56
    -4
    Первое место должны занимать в группе они барсу же и реалы обыгрывали в 90х,и вот сейчас должны
    Ссылка
    Не ждали
    online
    Не ждали, 27.08.2021 15:53
    -2
    Если шо, там на больничный можно. Нехай расхлёбуют.
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 27.08.2021 15:53
    +1
    Liverpool1982r, 27.08.2021 15:51
    Барса без Мессі слабша буде
    Ничего подобного.
    Депай и компания не слабее
    Ссылка
    kadaad .
    kadaad ., 27.08.2021 15:52
    0
    Сливай воду, без шансов.
    Ссылка
    Liverpool1982r
    online
    Liverpool1982r, 27.08.2021 15:51
    -6
    Барса без Мессі слабша буде
    Ссылка
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