Луческу прокомментировал результат жеребьевки ЛЧ для Динамо

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.



«Нам выпала сложная группа. «Бавария», «Барселона» и «Бенфика» – будет непросто. Собрались лучшие команды континента. В компанию лучших удалось пробиться и «Шерифу» во главе с хорошим украинским тренером. Да, там нет футболистов из Молдовы, но они прошли в Лигу чемпионов.



Собираемся играть в свой футбол, но проблема в другом – 4 травмированных игрока стартового состава. Это совсем непросто. Мы испытываем проблемы, но надеюсь, что нам удастся провести хорошие матчи.



Был бы рад, если бы нам удалось провести такую ​​игру, как в прошлом году против «Барселоны». Надеюсь, что мы справимся. Это футбол, результаты могут прийти. Важно в это верить», – сказал Луческу.