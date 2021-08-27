Луческу прокомментировал результат жеребьевки ЛЧ для Динамо

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.
«Нам выпала сложная группа. «Бавария», «Барселона» и «Бенфика» – будет непросто. Собрались лучшие команды континента. В компанию лучших удалось пробиться и «Шерифу» во главе с хорошим украинским тренером. Да, там нет футболистов из Молдовы, но они прошли в Лигу чемпионов.
Собираемся играть в свой футбол, но проблема в другом – 4 травмированных игрока стартового состава. Это совсем непросто. Мы испытываем проблемы, но надеюсь, что нам удастся провести хорошие матчи.
Был бы рад, если бы нам удалось провести такую игру, как в прошлом году против «Барселоны». Надеюсь, что мы справимся. Это футбол, результаты могут прийти. Важно в это верить», – сказал Луческу.
Источник — Digisport.ro
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Он показал что он может как тренер в Украине.
И что разве это простая группа? Нет - не простая.
Все правильно он говорит. Нужно верить и играть. Мяч круглый - всяко может быть. И из группы можно выйти. Шансов не много, но они есть если верить и добиваться.
Будем надеятся что весной будем играть в плей-офф!
Уже ноет мудень.
Депай и компания не слабее
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