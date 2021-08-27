Виктор СКРИПНИК: «Лига Европы - топовый турнир, хотелось играть там»

Наставник «Зари» Виктор Скрипник после вылета из квалификации Лиги Европы отметил, что предпочел бы продолжать играть в этом турнире, а в не Лиге конференций, куда отправилась команда.

- Было много нереализованных моментов. Как вы считаете: вам не хватало везения или всё же мастерства?

- Хороший вопрос, но я, как и вы, хочу, чтобы все созданные моменты залетали. За счёт желания у нас появляются эти моменты и делаем всё для их реализации. У нас были разные игры, когда уже в первом тайме мы вели с большим счётом в нашу пользу, но бывает и такое тотальное невезение. Если взять счёт с двух игр и сказать, что мы проиграли 6:2, может быть, те голы, которые были пропущены нами и заслужены, но и мы заслужили на то, чтобы забить больше.

- Анализируя участников Лиги Конференций, не кажется ли вам, что этот турнир будет даже интереснее Лиги Европы?

- Не кажется, ведь это новый турнир, а Лига Европы уже топовый чемпионат и было бы лучше бороться там. Но уже исход другой и будем играть за положительные результаты в Лиге Конференций.

Жеребьевка Лиги конференций состоится в 14:30.