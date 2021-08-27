Виктор СКРИПНИК: «Лига Европы - топовый турнир, хотелось играть там»

Заря сыграет в Лиге конференций

  • 27.08.2021 14:05
  • 1212 просмотров
  • 8 комментариев
Виктор СКРИПНИК: «Лига Европы - топовый турнир, хотелось играть там»
© zarya-lugansk.com

Наставник «Зари» Виктор Скрипник после вылета из квалификации Лиги Европы отметил, что предпочел бы продолжать играть в этом турнире, а в не Лиге конференций, куда отправилась команда.

- Было много нереализованных моментов. Как вы считаете: вам не хватало везения или всё же мастерства?
- Хороший вопрос, но я, как и вы, хочу, чтобы все созданные моменты залетали. За счёт желания у нас появляются эти моменты и делаем всё для их реализации. У нас были разные игры, когда уже в первом тайме мы вели с большим счётом в нашу пользу, но бывает и такое тотальное невезение. Если взять счёт с двух игр и сказать, что мы проиграли 6:2, может быть, те голы, которые были пропущены нами и заслужены, но и мы заслужили на то, чтобы забить больше.

- Анализируя участников Лиги Конференций, не кажется ли вам, что этот турнир будет даже интереснее Лиги Европы?
- Не кажется, ведь это новый турнир, а Лига Европы уже топовый чемпионат и было бы лучше бороться там. Но уже исход другой и будем играть за положительные  результаты в Лиге Конференций.

Жеребьевка Лиги конференций состоится в 14:30.

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Источник — ФК Заря

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Sunrise
    Sunrise, 27.08.2021 14:36
    -2
    Stanislav Matusevych, 27.08.2021 14:28
    З таким блискучим керманичем нам і в ЛК світить грандіозний обсьор. Гібралтарам принаймні ми ще не програвали. Великий тренер С. виправить цей недолік.
    Станислав, по 5000грн на проход/вылет Зари в ЛК?
    Ссылка
    BORIS Borisov
    online
    BORIS Borisov, 27.08.2021 14:29
    0
    А кто вам мешал???
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    Stanislav Matusevych, 27.08.2021 14:28
    -1
    З таким блискучим керманичем нам і в ЛК світить грандіозний обсьор. Гібралтарам принаймні ми ще не програвали. Великий тренер С. виправить цей недолік.
    Ссылка
    u6464u
    u6464u, 27.08.2021 14:27
    0
    Виктор с таким отношением к делу вас гнать надо в шею.
    Ссылка
    Анатолий Воробей
    online
    Анатолий Воробей, 27.08.2021 14:22
    +1
    Для того щоб грати там, треба як мінімум вміти грати.
    Ссылка
    Анатолій Чорнобук
    online
    Анатолій Чорнобук, 27.08.2021 14:16
    0
    В смітникову лігу попали... Раптом пару нічийок привезуть... :
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    Alex86 1
    Alex86 1, 27.08.2021 14:13
    +4
    dadlismit, 27.08.2021 14:11
    Ув. В. Скрипник ! Посмотрите на жеребьевку в Лиге Европы и скажите, в какой группе Заря смогла бы набирать очки ? Для начала пусть команда удачно выступит в ЛК и выйдет из группы, а там видно будет
    Ни в какой да и делать там нечего если пропускаешь от далеко не самой сильной команды 6 мячей за 2 матча, тут хоть бы в ЛК обосрамс не вышел, а то совсем будет выглядеть печально
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    dadlismit
    online
    dadlismit, 27.08.2021 14:11
    +2
    Ув. В. Скрипник ! Посмотрите на жеребьевку в Лиге Европы и скажите, в какой группе Заря смогла бы набирать очки ? Для начала пусть команда удачно выступит в ЛК и выйдет из группы, а там видно будет
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