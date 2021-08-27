Жеребьевка Лиги конференций. Соперники Зари. Текстовая трансляция

27 августа в 14:30 в Стамбуле состоится жеребьевка группового раунда Лиги конференций 2021/22. Соперников на этой стадии соревнований узнает луганская «Заря».

На групповом этапе сыграют 32 команды:

5 победителей раунда плей-офф Лиги конференций в Пути чемпионов

17 победителей раунда плей-офф Лиги конференций в Основном пути

10 команд, проигравших в раунде плей-офф Лиги Европы УЕФА

Процедура жеребьевки

Все 32 клуба перед жеребьевкой поделят на четыре корзины посева, по восемь команд в каждой, в соответствии с рейтингом клубных коэффициентов перед началом сезона и принципами Комитета УЕФА по клубным соревнованиям. В одну группу не могут попасть клубы из одной ассоциации. О других возможных ограничениях будет объявлено перед жеребьевкой.

Составы корзин при жеребьевке группового раунда ЛК

Корзина 1: Рома, Тоттенхэм, Базель, Славия, Копенгаген, Гент, АЗ, ЛАСК

Корзина 2: Фейенорд, Карабах, Маккаби Тель-Авив, ПАОК, Ренн, Партизан, Клуж, Заря

Корзина 3: Унион Берлин, ЦСКА София, Витесс, Слован Братислава, Яблонец, Алашкерт, Флора, Кайрат

Корзина 4: Линкольн, Раннерс, Омония, Анортосис, ХИК, Маккаби Хайфа, Буде-Глимт, Мура.

Что дальше?

Победители восьми групп Лиги конференций напрямую выходят в 1/8 финала. Обладатели вторых мест играют стыковые матчи с командами, занявшими третьи места в группах Лиги Европы, за оставшиеся восемь путевок в 1/8 финала.

Даты проведения матчей

Тур 1: 16 сентября

Тур 2: 30 сентября

Тур 3: 21 октября

Тур 4: 4 ноября

Тур 5: 25 ноября

Тур 6: 9 декабря