Жеребьевка Лиги конференций. Соперники Зари. Текстовая трансляция

27 августа в 14:30 в Стамбуле состоится жеребьевка группового раунда Лиги конференций 2021/22. Соперников на этой стадии соревнований узнает луганская «Заря».
На групповом этапе сыграют 32 команды:
- 5 победителей раунда плей-офф Лиги конференций в Пути чемпионов
- 17 победителей раунда плей-офф Лиги конференций в Основном пути
- 10 команд, проигравших в раунде плей-офф Лиги Европы УЕФА
Процедура жеребьевки
Все 32 клуба перед жеребьевкой поделят на четыре корзины посева, по восемь команд в каждой, в соответствии с рейтингом клубных коэффициентов перед началом сезона и принципами Комитета УЕФА по клубным соревнованиям. В одну группу не могут попасть клубы из одной ассоциации. О других возможных ограничениях будет объявлено перед жеребьевкой.
Составы корзин при жеребьевке группового раунда ЛК
Корзина 1: Рома, Тоттенхэм, Базель, Славия, Копенгаген, Гент, АЗ, ЛАСК
Корзина 2: Фейенорд, Карабах, Маккаби Тель-Авив, ПАОК, Ренн, Партизан, Клуж, Заря
Корзина 3: Унион Берлин, ЦСКА София, Витесс, Слован Братислава, Яблонец, Алашкерт, Флора, Кайрат
Корзина 4: Линкольн, Раннерс, Омония, Анортосис, ХИК, Маккаби Хайфа, Буде-Глимт, Мура.
Что дальше?
Победители восьми групп Лиги конференций напрямую выходят в 1/8 финала. Обладатели вторых мест играют стыковые матчи с командами, занявшими третьи места в группах Лиги Европы, за оставшиеся восемь путевок в 1/8 финала.
Даты проведения матчей
Тур 1: 16 сентября
Тур 2: 30 сентября
Тур 3: 21 октября
Тур 4: 4 ноября
Тур 5: 25 ноября
Тур 6: 9 декабря
Источник — Sport.ua
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