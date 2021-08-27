Жеребьевка Лиги конференций. Соперники Зари. Текстовая трансляция

27 августа в 14:30 в Стамбуле состоится жеребьевка группового раунда нового турнира

  • 27.08.2021 01:15
  • 419 просмотров
  • 0 комментариев
Жеребьевка Лиги конференций. Соперники Зари. Текстовая трансляция
© УЕФА

27 августа в 14:30 в Стамбуле состоится жеребьевка группового раунда Лиги конференций 2021/22. Соперников на этой стадии соревнований узнает луганская «Заря».

На групповом этапе сыграют 32 команды:

  • 5 победителей раунда плей-офф Лиги конференций в Пути чемпионов
  • 17 победителей раунда плей-офф Лиги конференций в Основном пути
  • 10 команд, проигравших в раунде плей-офф Лиги Европы УЕФА

Процедура жеребьевки

Все 32 клуба перед жеребьевкой поделят на четыре корзины посева, по восемь команд в каждой, в соответствии с рейтингом клубных коэффициентов перед началом сезона и принципами Комитета УЕФА по клубным соревнованиям. В одну группу не могут попасть клубы из одной ассоциации. О других возможных ограничениях будет объявлено перед жеребьевкой.

Составы корзин при жеребьевке группового раунда ЛК

Корзина 1: Рома, Тоттенхэм, Базель, Славия, Копенгаген, Гент, АЗ, ЛАСК

Корзина 2: Фейенорд, Карабах, Маккаби Тель-Авив, ПАОК, Ренн, Партизан, Клуж, Заря

Корзина 3: Унион Берлин, ЦСКА София, Витесс, Слован Братислава, Яблонец, Алашкерт, Флора, Кайрат

Корзина 4: Линкольн, Раннерс, Омония, Анортосис, ХИК, Маккаби Хайфа, Буде-Глимт, Мура. 

Что дальше?

Победители восьми групп Лиги конференций напрямую выходят в 1/8 финала. Обладатели вторых мест играют стыковые матчи с командами, занявшими третьи места в группах Лиги Европы, за оставшиеся восемь путевок в 1/8 финала.

Даты проведения матчей

Тур 1: 16 сентября
Тур 2: 30 сентября
Тур 3: 21 октября
Тур 4: 4 ноября
Тур 5: 25 ноября
Тур 6: 9 декабря

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности