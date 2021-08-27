Олег ШЕЛАЕВ: «Рапид оказался более мастеровитой командой, чем ожидалось»

Футболисты «Зари» уступили и в повторном поединке квалификационного раунда Лиги Европы «Рапиду» (2:3) и продолжат борьбу в Лиге конференций.

Экс-полузащитник национальной сборной Украины Олег Шелаев поделился своими впечатлениями о вчерашнем противостоянии в Запорожье.

«Романтический, скажем так, стиль «Зари» в поединках с «Рапидом» дал трещину. На мой взгляд, разгромное поражение луганчан в Вене, где счет был не по игре, наложило свой отпечаток на ходе соперничества в Запорожье. Футболисты «Зари» ради быстрого гола вынуждены были рисковать, оголять тылы, чем умело воспользовались венцы. Следует признать, что «Рапид» оказался более мастеровитой командой, чем ожидалось.

Пока что «Заре» явно не хватает сбалансированности, есть проблемы с реализацией голевых моментов, а оборона иногда напоминает такой себе проходной двор. И если «Заря» в авральном порядке не поработает над устранением ошибок, то ей ничего не светит и в Лиге конференций», - сказал Шелаев.