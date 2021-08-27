Андрей ПЯТОВ: «Это топ-команды, но я бы хотел другую группу»

37-летний вратарь донецкого «Шахтера» Андрей Пятов прокомментировал результаты жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов.
«Я не приверженец играть каждый год с одинаковыми соперниками. Это топ-команды, но я бы хотел другую группу.
Нельзя недооценивать «Шериф». Вернидуб создал хорошую команду. Нужно очень серьезно к ней отнестись», — считает Пятов.
В рамках группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» сыграет с мадридским «Реалом» и миланским «Интером». Эти же команды попались «горнякам» и в минувшем сезоне. Четвертым клубом в группе стал молдавский «Шериф».
Источник — Футбол 1/2/3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.