Андрей ПЯТОВ: «Это топ-команды, но я бы хотел другую группу»

37-летний вратарь донецкого «Шахтера» Андрей Пятов прокомментировал результаты жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов.

«Я не приверженец играть каждый год с одинаковыми соперниками. Это топ-команды, но я бы хотел другую группу.

Нельзя недооценивать «Шериф». Вернидуб создал хорошую команду. Нужно очень серьезно к ней отнестись», — считает Пятов.

В рамках группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» сыграет с мадридским «Реалом» и миланским «Интером». Эти же команды попались «горнякам» и в минувшем сезоне. Четвертым клубом в группе стал молдавский «Шериф».