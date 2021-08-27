Андрей ПЯТОВ: «Это топ-команды, но я бы хотел другую группу»

Голкиперу «Шахтера» не нравится каждый год играть с одними и теми же соперниками

  • 27.08.2021 11:29
  • 2072 просмотра
  • 1 комментарий
Андрей ПЯТОВ: «Это топ-команды, но я бы хотел другую группу»
© ФК Шахтер Донецк. Андрей Пятов

37-летний вратарь донецкого «Шахтера» Андрей Пятов прокомментировал результаты жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов.

«Я не приверженец играть каждый год с одинаковыми соперниками. Это топ-команды, но я бы хотел другую группу.

Нельзя недооценивать «Шериф». Вернидуб создал хорошую команду. Нужно очень серьезно к ней отнестись», — считает Пятов.

В рамках группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» сыграет с мадридским «Реалом» и миланским «Интером». Эти же команды попались «горнякам» и в минувшем сезоне. Четвертым клубом в группе стал молдавский «Шериф».

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Источник — Футбол 1/2/3

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Олександр Фурманов
    Олександр Фурманов, 27.08.2021 12:03
    +3
    Успехом будет третье место в группе и для "Шахтёра" и для "Динамо". Для этого у "Шахтёра" шансы есть, а "Динамо" нет ни одного.
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