Технический директор Бенфики: «Динамо выдало хороший старт сезона»

Технический директор португальской «Бенфики» Луизао поделился мнением об итогах жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов. «Бенфика» сыграет с «Барселоной», «Баварией» и киевским «Динамо».

«Это очень сильная группа. Мы успешно преодолели квалификацию, чтобы стать одними из лучших. «Бавария» не нуждается в комментариях, хоть у них и произошли изменения на тренерском мостике, это команда с великими игроками. В «Барселоне» мы встретим старого знакомого, тренера Рональда Кумана. Что касается «Динамо», то киевляне выдали хороший старт сезона. Мы должны ценить то, чего достигли, но дух победителей должен сохраняться в матче с любым соперником», — считает Луизао.