Виктор КОРНИЕНКО: «Приятно вновь сыграть с такими командами»

22-летний украинский защитник «Шахтера» Виктор Корниенко поделился впечатлениями от жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов.
«Хочется еще раз повторить результат прошлого сезона. Будем стараться выйти из группы.
Приятно вновь сыграть с такими командами», — отметил Виктор.
В рамках группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» сыграет с мадридским «Реалом» и миланским «Интером». Эти же команды попались «горнякам» и в минувшем сезоне. Четвертым клубом в группе стал молдавский «Шериф».
Источник — Футбол 1/2/3
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