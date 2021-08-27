Виктор КОРНИЕНКО: «Приятно вновь сыграть с такими командами»

Футболист донецкого «Шахтера» подвел итоги жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов

  • 27.08.2021 11:08
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Виктор КОРНИЕНКО: «Приятно вновь сыграть с такими командами»
© ФК Шахтер Донецк. Виктор Корниенко

22-летний украинский защитник «Шахтера» Виктор Корниенко поделился впечатлениями от жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов.

«Хочется еще раз повторить результат прошлого сезона. Будем стараться выйти из группы.

Приятно вновь сыграть с такими командами», — отметил Виктор.

В рамках группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» сыграет с мадридским «Реалом» и миланским «Интером». Эти же команды попались «горнякам» и в минувшем сезоне. Четвертым клубом в группе стал молдавский «Шериф».

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Источник — Футбол 1/2/3

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