Виктор КОРНИЕНКО: «Приятно вновь сыграть с такими командами»

22-летний украинский защитник «Шахтера» Виктор Корниенко поделился впечатлениями от жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов.

«Хочется еще раз повторить результат прошлого сезона. Будем стараться выйти из группы.

Приятно вновь сыграть с такими командами», — отметил Виктор.

В рамках группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» сыграет с мадридским «Реалом» и миланским «Интером». Эти же команды попались «горнякам» и в минувшем сезоне. Четвертым клубом в группе стал молдавский «Шериф».