Йорди КРОЙФФ: «В группе Барселоны выступают великие клубы»

Представители каталонской «Барселоны» прокомментировали итоги жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов, где им предстоит сыграть с «Баварией», «Бенфикой» и киевским «Динамо».

Рафа Юсте, вице-президент клуба: «Мы будем стремиться выиграть группу, в которой выступают три обладателя Кубка чемпионов, включая нас. Постараемся достичь своей цели. Вижу энтузиазм у наших молодых парней, и уверен, что мы способны достичь высоких целей».

Йорди Кройфф, технический директор клуба: «В групповом турнире Лиги чемпионов нет легких матчей, все команды амбициозные и мотивированные. Здесь выступают великие клубы, но особого внимания в нашей группе достойна мюнхенская «Бавария». Нас ожидают интересные игры с ними. Чтобы достичь результата, нам не стоит обращать внимания на соперников, а концентрироваться на своей игре. Мы — «Барселона», и мы готовы к борьбе с сильнейшими».