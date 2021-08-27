Йорди КРОЙФФ: «В группе Барселоны выступают великие клубы»

Но особенного внимания достойна «Бавария», считает технический директор каталонской команды

  • 27.08.2021 10:10
  • 2425 просмотров
  • 1 комментарий
Йорди КРОЙФФ: «В группе Барселоны выступают великие клубы»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Представители каталонской «Барселоны» прокомментировали итоги жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов, где им предстоит сыграть с «Баварией», «Бенфикой» и киевским «Динамо».

Рафа Юсте, вице-президент клуба: «Мы будем стремиться выиграть группу, в которой выступают три обладателя Кубка чемпионов, включая нас. Постараемся достичь своей цели. Вижу энтузиазм у наших молодых парней, и уверен, что мы способны достичь высоких целей».

Йорди Кройфф, технический директор клуба: «В групповом турнире Лиги чемпионов нет легких матчей, все команды амбициозные и мотивированные. Здесь выступают великие клубы, но особого внимания в нашей группе достойна мюнхенская «Бавария». Нас ожидают интересные игры с ними. Чтобы достичь результата, нам не стоит обращать внимания на соперников, а концентрироваться на своей игре. Мы — «Барселона», и мы готовы к борьбе с сильнейшими».

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Источник — ФК Динамо Киев

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    cucumber
    online
    cucumber, 27.08.2021 10:18
    -6
    вот тоже с уважением ко всем относится, и только Сидорчук всех там порвет рассказывает
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