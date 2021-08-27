Роналду забрал свои вещи из раздевалки Ювентуса

Звезда «Ювентуса» Криштиану Роналду вскоре перейдет в другой клуб.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, португальский нападающий сообщил руководству туринского клуба о своем желании уйти из клуба и попросил продать его.

Отмечается также, что Роналду забрал вещи из своего шкафчика на базе «Ювентуса».

Фаворитом на подписание Криштиану является «Манчестер Сити».

Криштиану защищает цвета «Ювентуса» с лета 2018 года после перехода из мадридского «Реала» за €117 миллионов. Контракт Роналду с итальянским клубом рассчитан до лета 2022 года. Ориентировочная стоимость форварда составляет €45 миллионов.