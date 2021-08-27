Роналду забрал свои вещи из раздевалки Ювентуса

Португалец сообщил руководству клуба о том, что он уходит

  • 27.08.2021 07:47
  • 3927 просмотров
  • 3 комментария
Роналду забрал свои вещи из раздевалки Ювентуса
© Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Звезда «Ювентуса» Криштиану Роналду вскоре перейдет в другой клуб.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, португальский нападающий сообщил руководству туринского клуба о своем желании уйти из клуба и попросил продать его.

Отмечается также, что Роналду забрал вещи из своего шкафчика на базе «Ювентуса».

Фаворитом на подписание Криштиану является «Манчестер Сити».

Криштиану защищает цвета «Ювентуса» с лета 2018 года после перехода из мадридского «Реала» за €117 миллионов. Контракт Роналду с итальянским клубом рассчитан до лета 2022 года. Ориентировочная стоимость форварда составляет €45 миллионов.

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Источник — Twitter

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Комментарии
Сначала:
    KIEWADIM
    online
    KIEWADIM, 27.08.2021 08:54
    0
    Через сутки: Роналду остается! Забирал вещи ,что бы постираться
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    der_MaiStier
    online
    der_MaiStier, 27.08.2021 08:45
    0
    Як зібрав речі, так і поверне їх назад. Перейти він може хібащо до Бадра
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    dima.krot
    dima.krot, 27.08.2021 08:08
    +1
    Ну, по крайней мере, Ман Сити и АПЛ больше для него подходит. Интересно, что в МС сватали Месси, может перейти Роналду))
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