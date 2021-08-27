Георгий БУЩАН: «Ничего страшного, срочная операция не нужна»

Вратарь «Динамо» обойдется без хирургического вмешательства

  • 27.08.2021 07:35
  • 2042 просмотра
  • 2 комментария
Георгий БУЩАН: «Ничего страшного, срочная операция не нужна»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Голкипер киевского «Динамо» и сборной Украины Георгий Бущан получил результаты МРТ, которые выявили межпозвоночную грыжу. Футболист сообщил, что ему не потребуется операция.

Ранее тренер киевлян Мирча Луческу сообщал, что Бущан может быть прооперирован.

«Эта проблема не свежая, она меня периодически беспокоила в течение года. День поболит, на следующий день попускает. Старался не обращать внимание. Острую боль почувствовал по возвращению в Киев после товарищеской игры с Интером. Спину вправили и попустило, но в игре с «Ингульцом» почувствовал дискомфорт в пояснице.

Записался на МРТ. Там уже выявили обострение межпозвоночной грыжи. Такая беда случается у каждого 4-5 профессионального спортсмена. Сейчас нужно дать паузу, чтобы она немного успокоилась. Ничего страшного, срочная операция не нужна. К сожалению, придется пропустить определенный период времени. Надеюсь, со следующей недели начну работать в общей группе. Пока закачиваю спину.

К сожалению. Я не тренировался в общей группе. Не тренироваться десять дней и ехать на второй день играть, думаю, это сложно», - сказал Бущан.

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Источник — FanDay

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Алексей Никоненко
    Алексей Никоненко, 27.08.2021 08:33
    +1
    Жора, лучший воротарь сейчас в Динамо
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    zzg77
    online
    zzg77, 27.08.2021 08:21
    +2
    Удачи, Жора! Побыстрее выздоравливай. Ты нужен сборной и Динамо.
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