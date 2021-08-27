Георгий БУЩАН: «Ничего страшного, срочная операция не нужна»

Голкипер киевского «Динамо» и сборной Украины Георгий Бущан получил результаты МРТ, которые выявили межпозвоночную грыжу. Футболист сообщил, что ему не потребуется операция.

Ранее тренер киевлян Мирча Луческу сообщал, что Бущан может быть прооперирован.

«Эта проблема не свежая, она меня периодически беспокоила в течение года. День поболит, на следующий день попускает. Старался не обращать внимание. Острую боль почувствовал по возвращению в Киев после товарищеской игры с Интером. Спину вправили и попустило, но в игре с «Ингульцом» почувствовал дискомфорт в пояснице.

Записался на МРТ. Там уже выявили обострение межпозвоночной грыжи. Такая беда случается у каждого 4-5 профессионального спортсмена. Сейчас нужно дать паузу, чтобы она немного успокоилась. Ничего страшного, срочная операция не нужна. К сожалению, придется пропустить определенный период времени. Надеюсь, со следующей недели начну работать в общей группе. Пока закачиваю спину.

К сожалению. Я не тренировался в общей группе. Не тренироваться десять дней и ехать на второй день играть, думаю, это сложно», - сказал Бущан.