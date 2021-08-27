Мануэль НОЙЕР: «Мы не можем недооценивать Динамо»

Вратарь «Баварии» высказался о результатах жеребьевки Лиги чемпионов

  • 27.08.2021 07:16
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Мануэль НОЙЕР: «Мы не можем недооценивать Динамо»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Капитан «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

Немецкий клуб попал в группу Е с «Барселоной», «Бенфикой» и «Динамо».

«Нам нельзя совершать никаких ошибок в этой группе. Все соперники - очень сильны. «Барселона» - до сих пор в головах тех из нас, кто был здесь в 2020-м. Даже без Месси это будет тяжелое испытание. «Бенфика» - очень сильная играющая команда, у них всегда отличная атмосфера.

Мы точно не можем недооценивать «Динамо», ведь они игроки сражаются до конца. Я с нетерпением жду групповой этап и матчи с одними из самых больших команд Европы», - сказал Нойер.

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Источник — УЕФА

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