Мануэль НОЙЕР: «Мы не можем недооценивать Динамо»

Капитан «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

Немецкий клуб попал в группу Е с «Барселоной», «Бенфикой» и «Динамо».

«Нам нельзя совершать никаких ошибок в этой группе. Все соперники - очень сильны. «Барселона» - до сих пор в головах тех из нас, кто был здесь в 2020-м. Даже без Месси это будет тяжелое испытание. «Бенфика» - очень сильная играющая команда, у них всегда отличная атмосфера.

Мы точно не можем недооценивать «Динамо», ведь они игроки сражаются до конца. Я с нетерпением жду групповой этап и матчи с одними из самых больших команд Европы», - сказал Нойер.