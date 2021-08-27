На замену Роналду? Мойзе Кин может вернуться в Ювентус

Нападающий Мойзе Кин, являющийся воспитанником «Ювентуса», вскоре может вернуться в туринский клуб.

Напомним, что в 2019 году форвард покинул туринский клуб, перейдя в «Эвертон» за 27,5 млн евро.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, итальянский клуб уже провел переговоры с агентом футболиста Мино Райолой. Речь идет об аренде игрока.

В прошлом сезоне Мойзе Кин выступал на правах аренды за ПСЖ. Контракт итальянского форварда с «Эвертоном» действует до лета 2024 года.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду покинет «Ювентус».