На замену Роналду? Мойзе Кин может вернуться в Ювентус

Нападающий Мойзе Кин, являющийся воспитанником «Ювентуса», вскоре может вернуться в туринский клуб.
Напомним, что в 2019 году форвард покинул туринский клуб, перейдя в «Эвертон» за 27,5 млн евро.
Как сообщает инсайдер Николо Скира, итальянский клуб уже провел переговоры с агентом футболиста Мино Райолой. Речь идет об аренде игрока.
В прошлом сезоне Мойзе Кин выступал на правах аренды за ПСЖ. Контракт итальянского форварда с «Эвертоном» действует до лета 2024 года.
Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду покинет «Ювентус».
Источник — Nicolò Schira
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