Тренер Львова: «После матча с Рухом встретимся с руководством клуба»

К дерби с «Рухом» футболистов «Львова» готовит Тарас Чопик – помощник ушедшего в отставку главного тренера «горожан» Анатолия Бессмертного. Чопик рассказал, когда у «Львова» может появиться новый рулевой.

«Каждый должен заниматься своим делом: мне доверили готовить «Львов» к поединку с земляками, а клубное руководство может и ведет с кем-то переговоры. Это не в моей компетенции, и я не владею информацией о потенциальных претендентах.

После матча с «Рухом» обязательно будет встреча с клубным руководством и тогда узнаем, что делать дальше. Для меня сегодня самое главное, что среди подопечных нет травмированных и дисквалифицированных», - сказал Чопик.

Напомним, что поединок 6 тура чемпионата УПЛ «Рух» – «Львов» начнется 29 августа в 19:30.