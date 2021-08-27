Тренер Львова: «После матча с Рухом встретимся с руководством клуба»

К дерби с «Рухом» футболистов «Львова» готовит Тарас Чопик – помощник ушедшего в отставку главного тренера «горожан» Анатолия Бессмертного. Чопик рассказал, когда у «Львова» может появиться новый рулевой.
«Каждый должен заниматься своим делом: мне доверили готовить «Львов» к поединку с земляками, а клубное руководство может и ведет с кем-то переговоры. Это не в моей компетенции, и я не владею информацией о потенциальных претендентах.
После матча с «Рухом» обязательно будет встреча с клубным руководством и тогда узнаем, что делать дальше. Для меня сегодня самое главное, что среди подопечных нет травмированных и дисквалифицированных», - сказал Чопик.
Напомним, что поединок 6 тура чемпионата УПЛ «Рух» – «Львов» начнется 29 августа в 19:30.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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