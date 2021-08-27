Элина СВИТОЛИНА: «Очень довольна своим выступлением»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№6 WTA) прокомментировала победу над француженкой Кристиной Младенович в 1/4 финала хардового турнира WTA 250 в Чикаго.

– Чем отличался сегодняшний матч от предыдущих?

– Это был хороший матч в моем исполнении. С самого начала я была сконцентрирована, заставляла Кристину работать на корте. Первые несколько геймов были сыграны на высоком уровне, потом я сделала брейк и после 2:1 для меня все стало намного легче. Я заиграла лучше, более раскованно. Очень довольна своим выступлением сегодня.

– Более щадящие погодные условия как-то поспособствовали этому результату, добавили энергии?

– Я бы не сказала, что это был основной фактор, но в более прохладную погоду играть гораздо приятнее. Я сегодня точно лучше играла, лучше двигалась. Не знаю, повлияла ли так погода, но я показала хороший уровень игры.

В полуфинале Свитолина сыграет против Ребекки Петерсон из Швеции (№59 WTA).