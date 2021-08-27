Таблица коэффициентов. Заря позволила Австрии обойти Шотландию вслед за РФ

Шотландские клубы массово потерпели фиаско – их осталось только два

  • 27.08.2021 01:40
  • 563 просмотра
  • 1 комментарий
Таблица коэффициентов. Заря позволила Австрии обойти Шотландию вслед за РФ
© ФК Рапид

​После ответных матчей плей-офф квалификации Лиги Европы, сыгранных 26 августа, претерпела изменения таблица коэффициентов УЕФА.
 
Благодаря победам «Рапида» (над луганской «Зарей»), ЛАСКа и «Штурма», а также дружному фиаско шотландских клубов («Рейнджерс» сыграл вничью, «Селтик» проиграл, а «Абердин» и «Сент-Джонстон» вообще вылетели из еврокубков) Австрия поднялась на восьмую строчку.

Хорошая новость для нас заключается в том, что теперь у Шотландии, которая располагается на девятом месте и опережает нас на 1,1 балла, осталось только два клуба, тогда как Украина на групповом раунде будет представлена тремя командами.
 
Ближе всего наша ассоциация к России, до которой по-прежнему 0.482 балла. Причем российских клубов в группах тоже всего три.

Таблица коэффициентов УЕФА 2022

Полный рейтинг (влияет на распределение путевок в сезоне 2023/24)

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Поручик Ржевский
    Поручик Ржевский, 27.08.2021 02:44
    0
    У Russia в следующем огромный коэффициент отваливается - они улетят к плотной группе вокруг 20-го места.
    У нас же всё равномерно - нам надо просто, где можно, брать своё.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности