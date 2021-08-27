Таблица коэффициентов. Заря позволила Австрии обойти Шотландию вслед за РФ

После ответных матчей плей-офф квалификации Лиги Европы, сыгранных 26 августа, претерпела изменения таблица коэффициентов УЕФА.
Благодаря победам «Рапида» (над луганской «Зарей»), ЛАСКа и «Штурма», а также дружному фиаско шотландских клубов («Рейнджерс» сыграл вничью, «Селтик» проиграл, а «Абердин» и «Сент-Джонстон» вообще вылетели из еврокубков) Австрия поднялась на восьмую строчку.
Хорошая новость для нас заключается в том, что теперь у Шотландии, которая располагается на девятом месте и опережает нас на 1,1 балла, осталось только два клуба, тогда как Украина на групповом раунде будет представлена тремя командами.
Ближе всего наша ассоциация к России, до которой по-прежнему 0.482 балла. Причем российских клубов в группах тоже всего три.
Таблица коэффициентов УЕФА 2022
Полный рейтинг (влияет на распределение путевок в сезоне 2023/24)
Источник — Sport.ua
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У нас же всё равномерно - нам надо просто, где можно, брать своё.
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