Без украинских клубов. Корзины жеребьевки группового этапа Лиги Европы

В четверг, 26 августа определились все участники группового этапа Лиги Европы сезона 2021/2022. Украина на этой стадии представлена не будет – луганская «Заря» не сумела пройти квалификацию.

Жеребьевка группового этапа Лиги Европы состоится в пятницу, 27 августа, начало – в 13:00 по Киеву. Стали известны корзины для жеребьевки:

Корзина 1: Лион, Наполи, Байер, Динамо Загреб, Лацио, Олимпиакос, Монако, Брага

Корзина 2: Селтик, Айнтрахт, Црвена Звезда, Лестер, Рейнджерс, Локомотив, Генк, ПСВ

Корзина 3: Марсель, Лудогорец, Вест Хэм, Реал Сосьедад, Бетис, Фенербахче, Спартак Москва, Спарта Прага

Корзина 4: Рапид, Галатасарай, Легия, Мидтьюлланд, Ференцварош, Штурм, Брондбю, Антверпен