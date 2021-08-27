Без украинских клубов. Корзины жеребьевки группового этапа Лиги Европы

Определились все участники группового этапа

  • 27.08.2021 00:46
  • 474 просмотра
  • 1 комментарий
Без украинских клубов. Корзины жеребьевки группового этапа Лиги Европы
© Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 26 августа определились все участники группового этапа Лиги Европы сезона 2021/2022. Украина на этой стадии представлена не будет – луганская «Заря» не сумела пройти квалификацию.

Жеребьевка группового этапа Лиги Европы состоится в пятницу, 27 августа, начало – в 13:00 по Киеву. Стали известны корзины для жеребьевки:

Корзина 1: Лион, Наполи, Байер, Динамо Загреб, Лацио, Олимпиакос, Монако, Брага

Корзина 2: Селтик, Айнтрахт, Црвена Звезда, Лестер, Рейнджерс, Локомотив, Генк, ПСВ

Корзина 3: Марсель, Лудогорец, Вест Хэм, Реал Сосьедад, Бетис, Фенербахче, Спартак Москва, Спарта Прага

Корзина 4: Рапид, Галатасарай, Легия, Мидтьюлланд, Ференцварош, Штурм, Брондбю, Антверпен

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    avtv5555
    online
    avtv5555, 27.08.2021 00:56
    +2
    Заря была бы здесь лишней, а так если повезет с жребием может выйдут из группы.
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