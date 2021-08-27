Там есть и Заря. Корзины для жеребьевки группового этапа Лиги конференций

Определились участники группового этапа первого в истории розыгрыша Лиги конференций. Среди них есть и луганская «Заря», которая не смогла пробиться в Лигу Европы.
Стали известны корзины для жеребьевки группового этапа, которая состоится в пятницу, 27 августа (начало – 14:30 по Киеву). «Заря» попала во вторую корзину:
Корзина 1: Рома, Тоттенхэм, Базель, Славия, Копенгаген, Гент, АЗ, ЛАСК
Корзина 2: Фейенорд, Карабах, Маккаби Тель-Авив, ПАОК, Ренн, Партизан, Клуж, Заря
Корзина 3: Унион Берлин, ЦСКА София, Витесс, Слован Братислава, Яблонец, Алашкерт, Флора, Кайрат
Корзина 4: Линкольн, Раннерс, Омония, Анортосис, ХИК, Маккаби Хайфа, Буде-Глимт, Мура.
Источник — Sport.ua
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Зоря
Уніон
Омонія
Чудова буде група, щоби з 0 очок після 6 матчів Скрипник казав "Значіт такой у нас уровєнь"
ЛАСК, Флора, Лінкольн найпростіший
Но Унион Берлин, Рейнджерс не хотелось бы. Там точно без шансов.
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