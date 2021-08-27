Там есть и Заря. Корзины для жеребьевки группового этапа Лиги конференций

Определились участники группового этапа первого в истории розыгрыша Лиги конференций. Среди них есть и луганская «Заря», которая не смогла пробиться в Лигу Европы.

Стали известны корзины для жеребьевки группового этапа, которая состоится в пятницу, 27 августа (начало – 14:30 по Киеву). «Заря» попала во вторую корзину:

Корзина 1: Рома, Тоттенхэм, Базель, Славия, Копенгаген, Гент, АЗ, ЛАСК

Корзина 2: Фейенорд, Карабах, Маккаби Тель-Авив, ПАОК, Ренн, Партизан, Клуж, Заря

Корзина 3: Унион Берлин, ЦСКА София, Витесс, Слован Братислава, Яблонец, Алашкерт, Флора, Кайрат

Корзина 4: Линкольн, Раннерс, Омония, Анортосис, ХИК, Маккаби Хайфа, Буде-Глимт, Мура.