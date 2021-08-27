Там есть и Заря. Корзины для жеребьевки группового этапа Лиги конференций

Сама жеребьевка состоится уже в пятницу

  • 27.08.2021 00:32
  • 1965 просмотров
  • 12 комментариев
Там есть и Заря. Корзины для жеребьевки группового этапа Лиги конференций

Определились участники группового этапа первого в истории розыгрыша Лиги конференций. Среди них есть и луганская «Заря», которая не смогла пробиться в Лигу Европы.

Стали известны корзины для жеребьевки группового этапа, которая состоится в пятницу, 27 августа (начало – 14:30 по Киеву). «Заря» попала во вторую корзину:

Корзина 1: Рома, Тоттенхэм, Базель, Славия, Копенгаген, Гент, АЗ, ЛАСК

Корзина 2: Фейенорд, Карабах, Маккаби Тель-Авив, ПАОК, Ренн, Партизан, Клуж, Заря

Корзина 3: Унион Берлин, ЦСКА София, Витесс, Слован Братислава, Яблонец, Алашкерт, Флора, Кайрат

Корзина 4: Линкольн, Раннерс, Омония, Анортосис, ХИК, Маккаби Хайфа, Буде-Глимт, Мура. 

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Источник — Sport.ua

(19 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    avtv5555
    online
    avtv5555, 27.08.2021 01:09
    0
    Иван Иванов, 27.08.2021 00:55
    С Рейнджерс тяжело будет. Поставим очки шотладнцам-конкуретнам в рейтинге
    Да какой Рейнджерс, он играет в лиге Европы.
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 27.08.2021 01:06
    0
    Это мужики.
    Ссылка
    vitaha33
    online
    vitaha33, 27.08.2021 01:00
    +1
    alex35536376446, 27.08.2021 00:59
    Не в первой.
    Славія вилетіла і посунула Феєнорд в 2 корзину, помилився
    Ссылка
    an52
    online
    an52, 27.08.2021 00:59
    -1
    Рома
    Зоря
    Уніон
    Омонія
    Чудова буде група, щоби з 0 очок після 6 матчів Скрипник казав "Значіт такой у нас уровєнь"
    Ссылка
    alex35536376446
    online
    alex35536376446, 27.08.2021 00:59
    0
    vitaha33, 27.08.2021 00:54
    І Феєнорд в 1 корзині
    Не в первой.
    Ссылка
    vitaha33
    online
    vitaha33, 27.08.2021 00:58
    +1
    Варіант Рома, Юніон Берлін, Анортосіс найважчий
    ЛАСК, Флора, Лінкольн найпростіший
    Ссылка
    Иван Иванов
    Иван Иванов, 27.08.2021 00:58
    0
    Турнир специально для Моуриньо. Вижу состав и думаю: самое время ТТХ наконец-то выиграть трофей - время Моуру показать себя. И тут понимаю что Моур ушёл из ТТХ. И теперь он... в Роме! Турнир специально для Моуриньо
    Ссылка
    Иван Иванов
    Иван Иванов, 27.08.2021 00:56
    -3
    Та Зоря в 3-ей получается корзине?
    Ссылка
    Иван Иванов
    Иван Иванов, 27.08.2021 00:55
    0
    С Рейнджерс тяжело будет. Поставим очки шотладнцам-конкуретнам в рейтинге
    Ссылка
    vitaha33
    online
    vitaha33, 27.08.2021 00:54
    -1
    І Феєнорд в 1 корзині
    Ссылка
    Istm
    Istm, 27.08.2021 00:44
    +1
    будь-хто з першого кошика, майже будь-хто з третього кошика (окрім хіба що Алашкерта/Флори/Кайрата), Рейнджерс/Маккабі Хайфа/Аноторсіс/ХІК - і сьогоднішня Зоря влітає з тріском, фінішуючи останньою.
    Ссылка
    Вадим Максимов
    Вадим Максимов, 27.08.2021 00:36 (изменен)
    +2
    Тот случай, когда смотришь на 3-4 корзину и понимаешь, что сейчас такая мощная заря проиграть может любой из команд, даже "Муре".
    Но Унион Берлин, Рейнджерс не хотелось бы. Там точно без шансов.
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