Юрий ВЕРНИДУБ: «Чувствовал, что из третьей корзины нам достанется Шахтер»

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб прокомментировал результат жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов для своей команды.



«Интересная группа с грандами из Италии, Испании и Украины. Чувствовал, что из третьей корзины нам достанется «Шахтер» – команда из моей страны. Постараемся оказать конкуренцию. Я надеюсь и верю в ребят. Мы находимся в сказке и хотим, чтобы это продолжалось как можно дольше», – сказал Вернидуб.



Отметим, что в квартет D попали также «Интер» и «Реал».