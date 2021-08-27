Юрий ВЕРНИДУБ: «Чувствовал, что из третьей корзины нам достанется Шахтер»

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб прокомментировал результат жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов для своей команды.
«Интересная группа с грандами из Италии, Испании и Украины. Чувствовал, что из третьей корзины нам достанется «Шахтер» – команда из моей страны. Постараемся оказать конкуренцию. Я надеюсь и верю в ребят. Мы находимся в сказке и хотим, чтобы это продолжалось как можно дольше», – сказал Вернидуб.
Отметим, что в квартет D попали также «Интер» и «Реал».
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Источник — УЕФА
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