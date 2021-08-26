Боруссия М забавно прокомментировала состав группы Шахтера

Официальный твиттер «Боруссии» Менхенгладбах забавно отреагировал на результаты жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов.



Отметим, что все три прошлогодних соперника немцев («Реал», «Шахтер» и «Интер») снова попали в один квартет.



«Не приглашены на воссоединение группы D», – сказано в твиттере с добавлением смайлика.



Отметим, что по результатам прошлого сезона «Боруссии» из Менхенгладбаха не смогла квалифицироваться в еврокубки. На этой раз «Реал», «Шахтер» и «Интер» сыграют с молдовским «Шерифом».