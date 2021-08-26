Боруссия М забавно прокомментировала состав группы Шахтера

Парни из Менхенгладбаха подняли всем настроение

  • 26.08.2021 23:45
  • 2610 просмотров
  • 1 комментарий
Боруссия М забавно прокомментировала состав группы Шахтера
© УЕФА

Официальный твиттер «Боруссии» Менхенгладбах забавно отреагировал на результаты жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов.
 
Отметим, что все три прошлогодних соперника немцев («Реал», «Шахтер» и «Интер») снова попали в один квартет.
    
«Не приглашены на воссоединение группы D», – сказано в твиттере с добавлением смайлика.
 
Отметим, что по результатам прошлого сезона «Боруссии» из Менхенгладбаха не смогла квалифицироваться в еврокубки. На этой раз «Реал», «Шахтер» и «Интер» сыграют с молдовским «Шерифом».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Twitter

(14 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Face Control
    Face Control, 27.08.2021 01:11
    0
    Не смогла, потому что ло=ары.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности