Боруссия М забавно прокомментировала состав группы Шахтера

Официальный твиттер «Боруссии» Менхенгладбах забавно отреагировал на результаты жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов.
Отметим, что все три прошлогодних соперника немцев («Реал», «Шахтер» и «Интер») снова попали в один квартет.
«Не приглашены на воссоединение группы D», – сказано в твиттере с добавлением смайлика.
Отметим, что по результатам прошлого сезона «Боруссии» из Менхенгладбаха не смогла квалифицироваться в еврокубки. На этой раз «Реал», «Шахтер» и «Интер» сыграют с молдовским «Шерифом».
Источник — Twitter
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