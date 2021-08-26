ЛУИЗАО: «У Динамо хороший старт сезона»

Третья команда Португалии - «Бенфика» попала в группу E, где ее соперниками будут «Бавария», «Барселона» и «Динамо». Технический директор португальцев Луизао считает, что португальский клуб попал в хорошую компанию.

«Мы попали в сильную группу. Но мы прошли ПСВ, чтобы быть среди лучших. «Бавария» не нуждается в комментариях, хоть в клубе и произошли изменения на тренерском посту. Далее идет «Барселона», где тренер наш старый знакомый – Рональд Куман (голландец тренировал «Бенфику» в сезоне 2005/06) и киевское «Динамо», у которого хороший старт сезона», - сказал Луизао.