Илья ЗАБАРНЫЙ – о жеребьевке ЛЧ: «Хотелось сыграть с топ-клубами»

Защитник «Динамо» – о жеребьевке Лиги чемпионов

  • 26.08.2021 23:22
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  • 1 комментарий
Илья ЗАБАРНЫЙ – о жеребьевке ЛЧ: «Хотелось сыграть с топ-клубами»
© ФК Динамо Киев

Молодой центрбек «Динамо» Илья Забарный, дебютировавший в минувшем сезоне в Лиге чемпионов, поделился впечатлениями от жеребьевки группового этапа ЛЧ сезона 2021/2022.

- Нам попалась очень хорошая, сильная группа. Это будет отличный шанс проявить себя, постараться показать всему миру, что мы можем бороться на этом уровне. Надеюсь, у нас все получится. Будем готовиться к групповому этапу, настраиваться на матчи с этими командами.

- С «Барселоной» вы уже встречались в прошлом сезоне. Возможно, хотелось другого соперника для разнообразия?
- Может быть, и хорошо, что нам снова попалась «Барселона», ведь это одна из лучших команд в мире. Возможно, кому-то и хотелось встретиться с новыми командами, с которыми мы еще не играли, но как по мне, с «Барселоной» можно играть хоть каждый год, а то и чаще. Эмоции от таких встреч только положительные.

- К новому сезону Лиги чемпионов команда подойдет уже более подготовленной, с большим багажом опыта?
- Думаю, да, ведь за прошедший год у нас уже накопился опыт игр с соперниками такого уровня. Многие ребята представляли национальную сборную на Евро-2020, где также были игры высочайшего уровня. Думаю, в этом сезоне в ЛЧ мы будем чувствовать себя уже увереннее.

- «Динамо» снова встретится с командой Романа Яремчука, на этот раз «Бенфикой». Это также будет интересное противостояние?
- Конечно, это будет очень интересная встреча. «Бенфика» - тоже хорошая, сильная команда, но в матчах с ней мы обязаны хорошо себя проявить.

- Обсуждали ли в команде кто кого хотел бы в соперники перед жеребьевкой?
- Обсуждали, причем мнения и предпочтения были разные. Кто-то хотел соперников послабее, кто-то – наоборот, самых сильных. Получилось то, что получилось.

- А какими были твои предпочтения?
- Лично я и хотел, чтобы нам попалась сильная группа, хотелось сыграть с топ-клубами. Так и получилось, так что я доволен группой, ведь нам попались такие соперники, каких я и хотел.

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Источник — ФК Динамо Киев

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Rollins Play Games
    Rollins Play Games, 26.08.2021 23:27
    0
    зато по рейтингу упадем на самое дно...и никаких очков ненаберем.
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