Томас МЮЛЛЕР: «Когда я думаю о Киеве, вспоминаю великий гол Марио Баслера»

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.



«Нам попались три традиционных участника Лиги чемпионов. С нетерпением жду встречи с этими командами, которые могут играть в хороший футбол. «Барселона» до сих пор помнит 1/4 финала 2020 года. Это был отличный опыт для «Баварии». Также мы должны быть начеку с «Бенфикой» и «Динамо». Когда я думаю о Киеве, мне в голову сразу приходит тот великий гол Марио Баслера в полуфинале 1999 года, который вывел нас в финал», - сказал Мюллер.



«Динамо» и «Бавария» провели десять матчей в истории. Пять раз побеждали немцы, четыре встречи завершилась победой украинского клуба, еще в одном матче был зафиксирован ничейный результат.