Томас МЮЛЛЕР: «Когда я думаю о Киеве, вспоминаю великий гол Марио Баслера»

Игрок «Баварии» – о результатах жеребьевки Лиги чемпионов

  • 26.08.2021 22:53
  • 2623 просмотра
  • 6 комментариев
Томас МЮЛЛЕР: «Когда я думаю о Киеве, вспоминаю великий гол Марио Баслера»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Мюллер

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.
 
«Нам попались три традиционных участника Лиги чемпионов. С нетерпением жду встречи с этими командами, которые могут играть в хороший футбол. «Барселона» до сих пор помнит 1/4 финала 2020 года. Это был отличный опыт для «Баварии». Также мы должны быть начеку с «Бенфикой» и «Динамо». Когда я думаю о Киеве, мне в голову сразу приходит тот великий гол Марио Баслера в полуфинале 1999 года, который вывел нас в финал», - сказал Мюллер.
 
«Динамо» и «Бавария» провели десять матчей в истории. Пять раз побеждали немцы, четыре встречи завершилась победой украинского клуба, еще в одном матче был зафиксирован ничейный результат. 

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Источник — ФК Бавария

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    TimurKhAI
    TimurKhAI, 26.08.2021 23:26
    +2
    "«Динамо» и «Бавария» провели шесть матчей в истории. Четыре раза побеждали немцы, одна встреча завершилась победой украинского клуба, еще в одном матче был зафиксирован ничейный результат."
    --------
    Не 6, а как минимум 10. Было ещё 4 знаменитых поединка в середине 70-х, когда Баварию сначала прибили в Суперкубке-75 (1:0, 2:0), а через полтора года и в 1/4-й КЕЧ (0:1, 2:0).
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
    Александр Шевченко, 26.08.2021 23:20 (изменен)
    +2
    Не ждали?, 26.08.2021 23:10
    А я когда слышу слово "бавария", то вспоминаю про Киев 6 ноября 1943 года.
    Ипать, установи себе ифанов на свое ведро старую медаль за отвагу или call of duty старый и там мсти немцам, хотя сомневаюсь что у тебя даже такие старые хиты пойдут на твоем компе.
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    Alex Wel
    Alex Wel, 26.08.2021 23:17
    0
    В Мюнхене НЕТ клуба Бавария, есть клуб БАЙЕРН .
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    Alex Wel
    Alex Wel, 26.08.2021 23:15
    +6
    Не ждали?, 26.08.2021 23:10
    А я когда слышу слово "бавария", то вспоминаю про Киев 6 ноября 1943 года.
    Сам лично присутствовал ... ?
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    Не ждали?
    online
    Не ждали?, 26.08.2021 23:10
    -5
    А я когда слышу слово "бавария", то вспоминаю про Киев 6 ноября 1943 года.
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    Віталій Ткачук
    Віталій Ткачук, 26.08.2021 23:05
    +9
    Так, тоді німці пройшли в фінал лише завдяки ляпам СаШо. Те ДК було сильше за Баварію.
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