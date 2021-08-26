Мирон МАРКЕВИЧ: «Жребий – хуже не придумаешь»

Известный тренер – о жеребьевке Лиги чемпионов

  • 26.08.2021 21:55
  • 3194 просмотра
  • 3 комментария
Мирон МАРКЕВИЧ: «Жребий – хуже не придумаешь»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич

Экс-тренер сборной Украины Мирон Маркевич прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов для «Динамо» и «Шахтера»:

«Если откровенно, то жребий – хуже не придумаешь. На мой взгляд, «Шахтер» в соперничестве с «Интером» и «Реалом» еще может побороться за одно из двух первых место в группе, что касается «Динамо», то будет удачей, если киевляне продолжат выступать в Лиге Европы. Все же, надо быть реалистами: «Бавария» и «Барселона» сильнее».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Meta-ratings.com.ua

(16 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Евгений Семыкин
    Евгений Семыкин, 26.08.2021 22:00
    +1
    Очередной суперрисковый прогноз от мэтра 😀😀😀
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 26.08.2021 21:58
    +1
    dudigo78, 26.08.2021 21:55
    Бенфіка також сильніша
    Не удивлюсь если одно из первых двух мест займет Бенфика. Ну это исходя из недавнего плей-офф, где они выглядели достаточно сильно.
    Ссылка
    dudigo78
    dudigo78, 26.08.2021 21:55
    +3
    Бенфіка також сильніша
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности