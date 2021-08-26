Мирон МАРКЕВИЧ: «Жребий – хуже не придумаешь»

Экс-тренер сборной Украины Мирон Маркевич прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов для «Динамо» и «Шахтера»:

«Если откровенно, то жребий – хуже не придумаешь. На мой взгляд, «Шахтер» в соперничестве с «Интером» и «Реалом» еще может побороться за одно из двух первых место в группе, что касается «Динамо», то будет удачей, если киевляне продолжат выступать в Лиге Европы. Все же, надо быть реалистами: «Бавария» и «Барселона» сильнее».