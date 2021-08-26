«Увидим наш уровень». Де Дзерби прокомментировал результаты жеребьевки ЛЧ

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

– Есть ли некое дежавю по сравнению с прошлым сезоном, поскольку вновь попались «Интер» и «Реал»?

– «Интер» и «Реал» поменяли тренеров, но, может быть, даже улучшили уровень. В группе есть и «Шериф» – я не очень хорошо знаю эту команду, но они отлично играли с «Динамо» (Загреб). После жеребьевки Лиги чемпионов всегда сложно сказать, насколько группа легкая или трудная. В Лиге чемпионов можно попасть на «Ливерпуль», «Манчестер», ПСЖ… Просто будем играть и посмотрим.



– Вы уже много раз встречались с «Интером» и наверняка хорошо знаете, как противостоять ему.

– Сильная команда с сильными футболистами. Они поменяли тренера. Тактически он, можно сказать, играет практически так же, как и предыдущий наставник. «Интер» потерял Лукаку и Хакими, но подписал Джеко, Чалханоглу, Корреа, поэтому я считаю, что у них очень сильная команда.



– На пресс-конференциях во встречах с «Монако» вы не раз упоминали «Реал». Для вас эта команда является в чем-то образцом?

– Когда я был молод, все в Италии, конечно, смотрели на «Реал» как на грандиозный клуб, грандиозную команду, где всегда выступали сильные футболисты. Может быть, из-за этого я на пресс-конференциях говорил о «Реале». На самом деле в последние годы «Барселона» в Испании стала лучше, чем «Реал». Но мы до сих пор можем считать, что мадридский «Реал» – одна из лучших, сильнейших команд в Европе. Они очень хорошо выступают, у них сильные футболисты. Будем играть, посмотрим, как будет на поле, увидим наш уровень.



– «Шериф» всех удивил, впервые попав в групповой раунд Лиги чемпионов. Это темная лошадка нашей группы?

– Абсолютно нет. Мы очень уважаем «Шериф» – они выиграли 3:0 у загребского «Динамо». Мы уважаем все команды, которые выступают в Лиге чемпионов. На самом деле в прошлом сезоне мы видели, что «Интер», когда начался групповой этап, возможно, подошел с другими ожиданиями, но в итоге закончил на четвертом месте. В Лиге чемпионов нужно всегда уважать всех и думать о каждом матче.