Лига Европы. Рейнджерс и Галатасарай вышли в группу

Результаты плей-офф квалификации Лиги Европы

  • 27.08.2021 00:51
  • 2138 просмотров
  • 2 комментария
Лига Европы. Рейнджерс и Галатасарай вышли в группу
© Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 26 августа, прошли матчи плей-офф квалификации Лиги Европы.

Алашкерт (Армения) – Рейнджерс (Шотландия) – 0:0 (первый матч – 0:1)

ХИК (Финляндия) – Фенербахче (Турция) – 2:5 (первый матч – 0:1)

Заря (Украина) – Рапид (Австрия) – 2:3 (первый матч – 0:3)

Галатасарай (Турция) – Раннерс (Дания) – 2:1 (первый матч – 1:1)

АЗ Алкмаар (Нидерланды) – Селтик (Шотландия) – 2:1 (первый матч – 0:2)

Клуж (Румыния) – Црвена Звезда (Сербия) – 1:2 (первый матч – 0:4)

Слован Братислава (Словакия) – Олимпиакос (Греция) – 2:2 (первый матч – 0:3)

Антверпен (Бельгия) – Омония (Кипр) – 2:0, по пенальти 3:2 (первый матч – 2:4)

Легия (Польша) – Славия Прага (Чехия) – 2:1 (первый матч – 2:2)

Штурм (Австрия) – Мура (Словения) – 2:0 (первый матч – 3:1)

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
Сначала:
    Lupin
    online
    Lupin, 27.08.2021 00:57
    0
    Вадим Максимов, 27.08.2021 00:31
    "лучшие команды" на стадии плей-офф
    ЧФР Клуж 1-6, против црвены звезды
    Мура 1-5, против Штурма
    ХИК (фины) 2-6 - против Фенербахче
    Заря 2-6 против Рапида
    Из 10 противостояний плей-офф ле, 4 в одну калитку. Итог, некоторые команды попали не свою лигу.
    а это за новая лига конфераций, типа как раньше был кубок интертото?
    Ссылка
    Вадим Максимов
    Вадим Максимов, 27.08.2021 00:31 (изменен)
    0
    "лучшие команды" на стадии плей-офф
    ЧФР Клуж 1-6, против црвены звезды
    Мура 1-5, против Штурма
    ХИК (фины) 2-6 - против Фенербахче
    Заря 2-6 против Рапида
    Из 10 противостояний плей-офф ле, 4 в одну калитку. Итог, некоторые команды попали не свою лигу.
    Ссылка
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