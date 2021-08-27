Лига Европы. Рейнджерс и Галатасарай вышли в группу

В четверг, 26 августа, прошли матчи плей-офф квалификации Лиги Европы.
Алашкерт (Армения) – Рейнджерс (Шотландия) – 0:0 (первый матч – 0:1)
ХИК (Финляндия) – Фенербахче (Турция) – 2:5 (первый матч – 0:1)
Заря (Украина) – Рапид (Австрия) – 2:3 (первый матч – 0:3)
Галатасарай (Турция) – Раннерс (Дания) – 2:1 (первый матч – 1:1)
АЗ Алкмаар (Нидерланды) – Селтик (Шотландия) – 2:1 (первый матч – 0:2)
Клуж (Румыния) – Црвена Звезда (Сербия) – 1:2 (первый матч – 0:4)
Слован Братислава (Словакия) – Олимпиакос (Греция) – 2:2 (первый матч – 0:3)
Антверпен (Бельгия) – Омония (Кипр) – 2:0, по пенальти 3:2 (первый матч – 2:4)
Легия (Польша) – Славия Прага (Чехия) – 2:1 (первый матч – 2:2)
Штурм (Австрия) – Мура (Словения) – 2:0 (первый матч – 3:1)
Источник — Sport.ua
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ЧФР Клуж 1-6, против црвены звезды
Мура 1-5, против Штурма
ХИК (фины) 2-6 - против Фенербахче
Заря 2-6 против Рапида
Из 10 противостояний плей-офф ле, 4 в одну калитку. Итог, некоторые команды попали не свою лигу.
ЧФР Клуж 1-6, против црвены звезды
Мура 1-5, против Штурма
ХИК (фины) 2-6 - против Фенербахче
Заря 2-6 против Рапида
Из 10 противостояний плей-офф ле, 4 в одну калитку. Итог, некоторые команды попали не свою лигу.
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