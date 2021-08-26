Тухель – лучший тренер сезона в Европе

Наставник «Челси» был признан лучшим в Европе

  • 26.08.2021 20:51
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Тухель – лучший тренер сезона в Европе
© Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Тухель

Наставник «Челси» Томас Тухель был признан лучшим тренером сезона 2020/2021 в Европе. В борьбе за это звание он опередил Пепа Гвардиолу из «Манчестер Сити» и тренера сборной Италии Роберто Манчини.

В сезоне 2020/2021 Тухель привел «Челси» к победе в Лиге чемпионов, при том, что возглавил команду только в конце января. Начинал сезон Тухель в качестве главного тренера ПСЖ.

Ранее лучшим игроком года в Европе был признан подопечный Тухеля, Жоржиньо.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
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    Trollface
    Trollface, 26.08.2021 22:04
    0
    Тухлый красавчик.
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