Бизнес на диване. Луческу выгодно инвестировал в Румынии

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу крайне выгодно инвестировал в одно из предприятий в родной для него Румынии.

Сообщается, что 76-летний коуч очень доволен тем, как ныне обстоят дела у компании Romradiatoare Brașov, занимающейся производством радиаторов и теплообменников. По итогам первого полугодия концерн сумел достичь товарооборота в 22 миллиона леев (чуть меньше 4,5 миллионов евро), что вдвое превышает показатель минувшего года.

При этом, если в первом полугодии 2020-го Romradiatoare Brașov отчитался об убытках в размере 638580 леев (почти 130 тысяч евро), то сейчас задекларировал прибыль в 1,2 миллиона леев (245 тысяч евро).

Мирча Луческу является владельцем 16,55% акций компании. 76,5% акций принадлежат юрлицу SIF Transilvania, а остальные около 7% торгуются на фондовой бирже, будучи распределенными ныне между другими акционерами.

Напомним, по данным румынской прессы годовой оклад Мирчи Луческу в «Динамо» составляет 1,2 миллиона евро.