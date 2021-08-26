Бизнес на диване. Луческу выгодно инвестировал в Румынии

Опытному наставнику, вероятно, стоит ожидать хороших дивидендов

  • 26.08.2021 20:30
  • 9656 просмотров
  • 6 комментариев
Бизнес на диване. Луческу выгодно инвестировал в Румынии
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу крайне выгодно инвестировал в одно из предприятий в родной для него Румынии.

Сообщается, что 76-летний коуч очень доволен тем, как ныне обстоят дела у компании Romradiatoare Brașov, занимающейся производством радиаторов и теплообменников. По итогам первого полугодия концерн сумел достичь товарооборота в 22 миллиона леев (чуть меньше 4,5 миллионов евро), что вдвое превышает показатель минувшего года.

При этом, если в первом полугодии 2020-го Romradiatoare Brașov отчитался об убытках в размере 638580 леев (почти 130 тысяч евро), то сейчас задекларировал прибыль в 1,2 миллиона леев (245 тысяч евро).

Мирча Луческу является владельцем 16,55% акций компании. 76,5% акций принадлежат юрлицу SIF Transilvania, а остальные около 7% торгуются на фондовой бирже, будучи распределенными ныне между другими акционерами.

Напомним, по данным румынской прессы годовой оклад Мирчи Луческу в «Динамо» составляет 1,2 миллиона евро.

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(37 голосов)

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Комментарии
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    DIBUA
    DIBUA, 26.08.2021 22:03
    0
    0933333333, 26.08.2021 21:51
    Это тонкий намек что пенсия есть уже и Шева может возглавить Динамо
    А з Шевою все ж цікаво, що далі буде.
    В євросередняк навряд сам піде, а чи запросить гранд - цікаво!
    Ссылка
    0933333333
    0933333333, 26.08.2021 21:51
    +1
    Андрій Вей, 26.08.2021 21:45
    Тобто за два роки ця компанія отримала 115 тисяч євро прибутку. Якщо весь спрямують на виплату дивідендів то Луческу , маючи 16,55%, отримає,орієнтовно, 19тисяч євро.
    Супер НОВИНА враховуючи 1,2млн. зарплати в Динамо
    А ще питання скільки інвестував???
    Это тонкий намек что пенсия есть уже и Шева может возглавить Динамо
    Ссылка
    Андрій Вей
    online
    Андрій Вей, 26.08.2021 21:45 (изменен)
    +3
    Тобто за два роки ця компанія отримала 115 тисяч євро прибутку. Якщо весь спрямують на виплату дивідендів то Луческу , маючи 16,55%, отримає,орієнтовно, 19тисяч євро.
    Супер НОВИНА враховуючи 1,2млн. зарплати в Динамо
    А ще питання скільки інвестував???
    Ссылка
    Bulba_sumkin
    Bulba_sumkin, 26.08.2021 20:56
    +2
    Я думал прокат трамваев открыл)
    Ссылка
    0933333333
    0933333333, 26.08.2021 20:34
    +10
    Что делает эта новость на нашем "бизнес форуме"?))
    Ссылка
    dd dent
    online
    dd dent, 26.08.2021 20:34
    +2
    Круто
    Ссылка
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