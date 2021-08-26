Свитолина рассказала, сколько стоила их свадьба с Монфисом

Пара потратила на праздник около $20 тысяч

  • 26.08.2021 18:57
  • 2694 просмотра
  • 1 комментарий
Свитолина рассказала, сколько стоила их свадьба с Монфисом
© Instagram. Гаэль Монфис и Элина Свитолина

26-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала о своей свадьбе с французским теннисистом Гаэлем Монфисом, которая состоялась 16 июля.

«В теннисе сезон длинный, поэтому заряд энергии, который мы получили после свадьбы, перенастроил меня после не очень удачных выступлений на «Ролан Гаррос». Теннис теннисом, но и по ту сторону есть жизнь. Она не заканчивается спортом — есть и другие моменты, которые приносят счастье. На Олимпиаду ехала заряженная положительными эмоциями и хорошей энергией», — рассказала Элина.

Свадьба обошлась паре примерно в $20 тысяч. Молодожены получили много подарков, поэтому удалось сэкономить.

Ранее сообщалось, что Свитолина вышла в 1/4 финала турнира в Чикаго, где сыграет с Кристиной Младенович.

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Источник — JetSetter

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    aleks8-48
    aleks8-48, 26.08.2021 19:49
    0
    Что-то дешевенькая свадьба для миллионеров.
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