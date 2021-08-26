Элина Свитолина – Кристина Младенович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала на турнире в Чикаго

  • 26.08.2021 13:37
  • 386 просмотров
  • 1 комментарий
Элина Свитолина – Кристина Младенович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

26 августа первая ракетка Украины Элина Свитолина (№6 WTA) сыграет третий поединок в рамках хардового турнира WTA 250 в Чикаго.
 
В матче 1/4 финала украинка, которая является лидером посева, сразится против седьмой сеяной Кристины Младенович из Франции (№57 WTA). Встреча состоится третьим запуском на центральном корте после матча Мартинцова – Петерсон. Ориентировочное время начала – 22:00 по Киеву.
  
Ранее девушки встречались дважды, оба матча выиграла француженка.
 
В следующем раунде победительница сыграет против Терезы Мартинцовой (№60 WTA) или Ребекки Петерсон (№59 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Kanarejka
    online
    Kanarejka, 26.08.2021 13:58
    0
    Обидва попередні матчі виграла француженка?! Нічого собі! Мабуть, це було дуже давно
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