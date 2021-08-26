Элина Свитолина – Кристина Младенович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

26 августа первая ракетка Украины Элина Свитолина (№6 WTA) сыграет третий поединок в рамках хардового турнира WTA 250 в Чикаго.
В матче 1/4 финала украинка, которая является лидером посева, сразится против седьмой сеяной Кристины Младенович из Франции (№57 WTA). Встреча состоится третьим запуском на центральном корте после матча Мартинцова – Петерсон. Ориентировочное время начала – 22:00 по Киеву.
Ранее девушки встречались дважды, оба матча выиграла француженка.
В следующем раунде победительница сыграет против Терезы Мартинцовой (№60 WTA) или Ребекки Петерсон (№59 WTA).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
Источник — Sport.ua
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